Confirmado: un pueblo de Cuenca representará a Castilla-La Mancha en el Grand Prix 2026

Quintanar del Rey (Cuenca) ha sido el pueblo de Castilla-La Mancha seleccionado para participar en el popular programa de TVE1 'El Grand Prix del Verano'.

Según ha comunicado oficialmente RTVE, ese municipio forma parte de los doce municipios elegidos para la competición: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco) además de Quintanar del Rey.

En esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 -hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000-, dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas.

Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar y finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase de la que han salido los 12 participantes.

Tradición veraniega

Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano de RTVE que pone a prueba las habilidades de los vecinos y vecinas de las localidades participantes.

Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España.