Diputación de Cuenca y Fundación Globalcaja renuevan su convenio de apoyo a los Circuitos Deportivos

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y Eliseo Quejigo, en representación de la Fundación Globalcaja, han vuelto a firmar un convenio de colaboración para apoyar los cuatro principales Circuitos Deportivos Provinciales, compuestos por un total de 59 pruebas deportivas por toda la geografía nacional y en el que participarán más de 14.000 deportistas.

Una firma en la que estuvieron también presentes el diputado de Deportes, Abel Fresneda, y la directora de la Fundación Globalcaja Cuenca, Henar de la Sierra, según ha informado la Diputación de Cuenca en nota de prensa.

Precisamente el diputado de Deportes destacaba la importancia de fomentar estas alianzas público privadas para colaborar en temas de especial interés para la provincia como es el caso del deporte.

Fruto de esta colaboración, y del buen trabajo que se está realizando en el área de Deportes, los circuitos provinciales están alcanzando el mejor momento de su historia con récord de participación en muchos de ellos demostrando el creciente interés que levantan entre deportistas y aficionados.

En este sentido, Quijigo hacía hincapié en fomentar la práctica deportiva en toda la provincia y seguir promoviendo hábitos de vida saludables entre la población, valores con los que se identifica la Fundación Globalcaja apoyando una de las iniciativas deportivas más relevantes y multitudinarias del calendario conquense.

El responsable ponía en valor un modelo de deporte que trasciende la competición, promoviendo valores como el esfuerzo, la superación, el compañerismo, el respeto y la constancia.

Además, estos circuitos contribuyen a dinamizar la actividad económica y social de los municipios, reforzando el arraigo territorial y generando oportunidades en el medio rural.

De los cuatro circuitos objeto del convenio, el primero es el de Carreras Populares que alcanza su vigésima segunda edición compuesto por 28 carreras en otras tantas localidades, con la participación estimada de más de 10.000 corredores, consolidándose como la actividad deportiva más numerosa de la provincia.

El segundo de ellos se trata del XVII Circuito de MTB en el que se estima que participarán 2.000 bikers en las 12 pruebas de bicicleta de montaña, siendo la segunda actividad deportiva con mayor número de corredores.

Le sigue el de Carreras por Montaña que este año cumple una década de historia recorriendo algunos de los parajes más impresionantes de la provincia y que en esta ocasión lo hará por 12 localidades distintas con una estimación de 1.800 corredores.

Por último, se apuesta por el X Circuito de Duatlón y Triatlón Diputación de Cuenca con siete pruebas y alrededor de 1.000 participantes que pondrán a prueba su habilidad en las distintas disciplinas que conforman las carreras.