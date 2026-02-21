Hallado un nuevo pájaro fósil en el yacimiento de Las Hoyas de Cuenca, que se presentará en el Museo de Paleontología

El precio de la entrada general al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha es de cinco euros.

El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) acogerá el próximo martes la presentación de una nueva especie de pájaro a partir de un fósil hallado en el yacimiento de Las Hoyas, en Cuenca.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, lo ha anunciado este viernes en la inauguración de la exposición 'Conectados al futuro. La transición energética', que se podrá ver en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ubicado en la capital conquense, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Pastor ha destacado que este nuevo descubrimiento ampliará el catálogo de holotipos del patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha y se ha mostrado convencido de que "habrá más a lo largo del año".

"Esto pone en valor la importancia de proteger, mantener, custodiar e investigar el patrimonio paleontológico", ha resaltado el consejero.

En relación con la exposición que se ha inaugurado, Pastor ha dicho que es "un ejemplo de colaboración" entre instituciones públicas, museos y empresas, que demuestra que "el futuro se construye desde la cooperación y la corresponsabilidad", y ha asegurado que la transición energética es "una oportunidad histórica para mejorar nuestro modelo de desarrollo".

Récord de visitantes en los museos

Por otra parte, ha resaltado que los museos de Castilla-La Mancha han batido "récord de visitantes" el pasado año 2025 al contabilizar más de 703.000 visitas.

Ha subrayado que durante el año pasado se promovieron 45 exposiciones, además de otras propuestas como conferencias, encuentros y actividades para el público infantil.

Por museos, la Colección Museográfica Infancia de Albacete contabilizó alrededor de 6.300 visitas y el Museo de Albacete 25.390, mientras que por el Museo de Ciudad Real pasaron 21.580 personas y en el Convento de la Merced se recibieron 17.640 visitas.

Además, un total de 21.230 personas pasaron por el Museo de Cuenca, 12.134 por la Sala Princesa Zaida, casi 70.000 por el Museo de Paleontología y casi 78.000 por el Museo de las Ciencias.

En el Museo de Guadalajara fueron alrededor de 69.000 visitas las que se contabilizaron en el año 2025 y en el Museo de Santa Cruz, en la provincia de Toledo, fueron más de 150.000.

También se registraron 23.489 visitas en el Taller del Moro, 122.480 en el Museo Concilios, 23.652 visitas en el Museo Ruiz de Luna, 22.851 en la Casa Dulcinea y casi 40.000 en la Colección CORPO, ubicada en las ciudades de Toledo y Cuenca.