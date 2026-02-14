El río Júcar retoma el nivel rojo a su paso por Cuenca: piden precaución a los vecinos mientras "vigilan la evolución"

El río Júcar a su paso por Cuenca capital se encuentra en nivel rojo desde las 1:00 horas de la madrugada de este sábado de San Valentín. Según ha informado el propio Ayuntamiento en redes sociales, la última medición del caudal data de 246,95 metros cúbicos por segundo.

Por ende, han pedido a los vecinos que "no se acerquen a las proximidades de la ribera" y que respeten "la señalización y el balizamiento de Policía Local en el cierre de sus accesos".

La Policía Local y el cuerpo de Bomberos "permanecen en continua vigilancia para ver la evolución de la situación", han asegurado. Todo ello, mientras la carretera de San Isidro y los parques de la ciudad continúan cerrados.

Precaución este sábado en Castilla-La Mancha: la AEMET alerta de rachas de viento de hasta 90 km/h en numerosas zonas

Avisos por viento

La provincia de Cuenca es una de las zonas de Castilla-La Mancha donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel amarillo por viento este 14 de febrero. Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas de Hellín y Almansa, mientras que en el resto de zonas afectadas oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros.

Cuenca aglutina todas las incidencias

Todas las incidencias que se han producido en la región durante la noche del viernes al sábado se han registrado en la provincia conquense. A la salida de Saelices se ha cortado el acceso a una finca por presencia de agua; en Beteta, en la CM-210, se ha avisado de un desprendimiento de tierra y en Huerta de la Obispalía se ha producido el desbordamiento de un arroyo.

Desde la activación del PRICAM el 5 de febrero, el Servicio 1-1-2 ha contabilizado más 360 incidencias, principalmente por inundaciones u obstáculos en la vía, y se han enviado once mensajes de alerta por el sistema ES-ALERT a la población.