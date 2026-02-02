El PP denuncia que los pacientes oncológicos de Cuenca "tienen que desplazarse" para recibir su tratamiento

El diputado regional y presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha denunciado la "insostenible situación" de los pacientes oncológicos de la provincia tras el cierre del servicio de radioterapia del IVO en Cuenca. Esto los obliga a "desplazarse diariamente a otras provincias para recibir un tratamiento que debería estar garantizado en su propio territorio".

"Sabiendo que se iba a cerrar el IVO no tuvieron la previsión de pedir la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear con tiempo, siendo los pacientes quienes sufren esta falta de planificación", ha denunciado.

Martín-Buro ha asegurado que el PP ha advertido de la situación en "reiteradas ocasiones" y, debido a las "promesas incumplidas" del Gobierno de Emiliano García-Page, "no se ha producido ningún avance real que permita restablecer la atención en el nuevo Hospital de Cuenca".

"La Junta ha dejado a cientos de conquenses sin un servicio esencial, sometiéndoles a viajes diarios de más de 300 kilómetros para poder recibir radioterapia. Es una falta de respeto, de sensibilidad y de gestión", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que ya llevó esta cuestión a las Cortes de Castilla-La Mancha hace más de tres meses, exigiendo explicaciones y reclamando una solución. "Lo advertimos en sede parlamentaria, lo denunciamos públicamente y lo seguiremos haciendo. No vamos a permitir que Cuenca sea tratada como una provincia de segunda", ha denunciado.

Y ha criticado que la situación es "especialmente grave para los pacientes más vulnerables". "Estamos hablando de personas que están luchando contra el cáncer, que necesitan estabilidad, cercanía y apoyo. Obligarlos a desplazarse cada día a Valencia o a Albacete es un castigo añadido que ningún Gobierno responsable debería tolerar", ha expresado.

"Responsabilidades"

Ante esta situación, el 'popular' ha exigido a la Junta que "asuma responsabilidades y explique por qué el nuevo servicio de oncología radioterápica del hospital no está operativo".

"No hay excusas. La Junta prometió que el cierre del IVO sería temporal, pero la realidad es que seguimos igual o peor. Los pacientes no pueden esperar más", ha indicado.

Por último, ha reiterado que el PP "seguirá defendiendo a los conquenses en todos los ámbitos institucionales y sociales hasta que el servicio quede restablecido".

"Lo que está ocurriendo es inaceptable y vamos a seguir alzando la voz hasta que los pacientes oncológicos dejen de sufrir la mala gestión de los gobiernos socialistas", ha sentenciado.