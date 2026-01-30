Núñez denuncia el "abandono sanitario" del Gobierno de Page: "Villanueva de la Jara llevaba seis meses sin Urgencias"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha denunciado el "grave abandono sanitario" que sufre el municipio conquense de Villanueva de la Jara. Una localidad en la que el consultorio local ha estado "más de seis meses sin atención de urgencias, obligando a los vecinos a desplazarse a otros municipios para recibir asistencia médica básica".

Núñez ha asegurado que la situación es "una consecuencia directa de la falta de gestión, rigor y trabajo del Gobierno de Emiliano García-Page".

"Cuando la atención sanitaria no llega en tiempo y forma, hay que pedir explicaciones al responsable político, que tienen nombre y apellidos. El cartel que hoy anuncia la recuperación del servicio en los próximos días es la prueba evidente de que el servicio no estaba funcionando", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que si el servicio se reactiva ahora es por la "presión constante" de los vecinos de Villanueva de la Jara, que "no se han resignado a perder un derecho básico como es la atención sanitaria de calidad".

"Este pueblo cuenta con una población envejecida, muchas personas mayores que no tienen medios ni vehículo propio para desplazarse a otros centros médicos. Es inadmisible en pleno siglo XXI", ha lamentado.

"Deterioro" del sistema sanitario

El 'popular' ha alertado que este caso evidencia la "situación generalizada de deterioro del sistema sanitario regional tras 11 años de gobiernos socialistas". A esto ha sumado que la "Atención Primaria está colapsada, las listas de espera son inconcebibles y existe una falta de planificación que también afecta al Hospital Universitario de Cuenca".

"Castilla-La Mancha sigue sin Carrera Profesional Sanitaria pese a haber sido prometida en todas las campañas electorales y seguimos sin una ley de tiempos máximos de espera que el propio Gobierno anunció y nunca tramitó", ha indicado.

Para Núñez, Page está "más preocupado de tapar los problemas que de resolverlos". "El PP va a seguir al lado de los vecinos de Villanueva de la Jara, del PP de Cuenca y de todos los castellanomanchegos para reivindicar una sanidad pública digna, cercana y de calidad. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se recortan servicios esenciales en el mundo rural", ha sentenciado.