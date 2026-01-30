Dos concejales del PP tumban el presupuesto presentado por su propio partido en un pueblo de Cuenca: "Es un hecho inédito"

Dos concejales del equipo de Gobierno del Partido Popular en San Clemente (Cuenca) han votado en contra de los presupuestos municipales presentados por su propio partido. Una negativa que ha tumbado los presupuestos unida a los votos en contra de los cinco ediles del PSOE.

Ha ocurrido en el pleno de este jueves en el municipio, donde el concejal de Urbanismo, Industria, Servicios, Transporte y Tradiciones Populares, Antonio Huerta, y la concejala de Deporte, Juventud y Protección Civil, Ana Mota López, han rechazado las cuentas propuestas por el alcalde, Víctor Miguel Luis Camacho.

Los ediles han justificado la decisión afirmando que "no se ha contado con ellos para la elaboración de la propuesta".

Al respecto, Huerta ha afeado una reducción de la partida presupuestaria para festejos populares, con una asignación para toros de 35.000 euros, 20.000 menos que el año anterior.

"Asombro" del alcalde

Por su parte, el regidor ha mostrado su "asombro porque concejales titulares que tienen más inversión en sus áreas voten en contra de esos presupuestos, presentados tras una decisión mayoritaria del equipo de Gobierno tras hasta tres reuniones". Y ha anunciado que no cambiará esas partidas presupuestarias "a cambio de un voto".

Asimismo, ha aprovechado para criticar al grupo 'popular' de la Diputación de Cuenca, afirmando que "ha apoyado los presupuestos provinciales a cambio de unos sueldos". Una afirmación que ha hecho después de que el PSOE de San Clemente destacara el "entendimiento" producido en la institución provincial.

"Me entristece que el PP vote a favor de esos presupuestos provinciales a cambio de unos sueldos para los diputados. Las cuentas de la Diputación no benefician a los sanclementinos", ha afirmado, a la vez que ha recordado que ha solicitado una reunión con el presidente, Álvaro Martínez Chana.

Críticas del PSOE local

Ante lo ocurrido, el portavoz del grupo municipal socialista, Fernando Morales, ha advertido de "un patrón de descomposición interna, incapacidad de gestión y ausencia total de liderazgo en el PP de San Clemente".

"Supone un hecho inédito en la política municipal y confirma la profunda crisis interna que atraviesa el partido que gobierna la localidad. La decisión de los concejales es valiente y correcta", ha afirmado.

Por último, ha recordado que este hecho se suma a la dimisión del anterior alcalde del Partido Popular, Tomás Martínez, en marzo de 2025, que "abandonó el cargo tras la presión de sus propios compañeros".

El PP lo deja en manos del partido local

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha sido preguntada por el asunto, ha asegurado que el tema "se tratará dentro del ámbito municipal y las decisiones sobre qué hacer las tomará el PP de San Clemente".

"El PP del municipio seguirá trabajando para dotar a San Clemente de unos buenos presupuestos", ha asegurado Agudo.