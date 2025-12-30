El PP denuncia falta de aparcamiento en el Hospital Universitario de Cuenca: "Esta realidad ya se advirtió"

El presidente del Partido Popular de Cuenca y diputado regional, José Martín-Buro, ha criticado este martes la "falta de previsión" del Gobierno de Castilla-La Mancha en el diseño y dotación de aparcamientos del nuevo Hospital Universitario de Cuenca. Según ha explicado, una vez culminado el traslado completo al nuevo centro, el número de plazas resulta "totalmente insuficiente y deficiente".

Martín-Buro se ha referido a las recientes declaraciones del vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que reconocía estar estudiando ampliar el aparcamiento del hospital. "Esta es una realidad que ya se advirtió en su momento, pero que desde la Gerencia se negaron a aceptar. Con el tiempo se ha demostrado que el aparcamiento se ha quedado pequeño, como trasladan los propios profesionales del Sescam y los pacientes que acuden al centro hospitalario y se encuentran con dificultades para aparcar", ha afirmado el líder popular.

Este problema, según el PP, "está generando dificultades en el día a día de los usuarios del hospital, que no saben dónde aparcar después de dar vueltas y vueltas" y se hace más evidente tras el cierre definitivo del Hospital Virgen de la Luz, que después de 62 años de servicio bajó la persiana el pasado 19 de diciembre.

Martín-Buro ha subrayado que un centro sanitario de referencia provincial requiere soluciones de movilidad operativas desde el inicio, especialmente por la nueva ubicación del hospital, donde muchos profesionales y ciudadanos dependen del vehículo privado.

El Hospital Universitario de Cuenca es una infraestructura esencial para la provincia y, por ello, "debe contar con una planificación integral que garantice no solo una atención sanitaria de calidad, sino también una accesibilidad adecuada para todos sus usuarios", ha defendido el parlamentario.

El presidente del PP conquense ha insistido en la necesidad de que el Gobierno regional analice la situación con detenimiento y adopte medidas inmediatas que mejoren tanto el aparcamiento como la accesibilidad al hospital, sin tener que esperar a actuaciones a medio o largo plazo.