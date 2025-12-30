El Cartero Real de Globalcaja anticipa la llegada de los Reyes Magos a Cuenca: los más pequeños le llevan sus cartas

El Cartero Real de Globalcaja ha traído la magia de los Reyes de Oriente a la ciudad de Cuenca, donde ya ha empezado a recoger las cartas e ilusiones de los más pequeños.

Decenas de niños y niñas, acompañados de sus familias, han pasado por el buzón del Cartero Real de Globalcaja en su primera jornada de actividad, este lunes. El trono del Cartero Real, asistido por sus pajes, permanecerá instalado en la Oficina Principal de Globalcaja, sita en la plaza de la Hispanidad, durante este martes. El enviado de los Reyes Magos recogerá todo tipo de peticiones entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El servicio postal del Cartero Real de Globalcaja se mantendrá también durante el próximo viernes, día 2 de enero, en la misma ubicación y con el mismo horario. El objetivo del Cartero es hacer posible que el mayor número posible de niños y niñas pase por este espacio y pueda conversar con el mensajero de Melchor, Gaspar y Baltasar, así como llevarse una fotografía de recuerdo de este instante tan especial.

Esta actividad, organizada con especial cariño por Globalcaja, refleja la forma de entender la Navidad de una entidad profundamente comprometida con su territorio. Más allá de una propuesta lúdica, el Cartero Real es una invitación al encuentro, a compartir tiempo en familia y a vivir unas fechas que tienen un marcado componente emocional.

De la Ruta de Belenes a la Carrera del Pavo

Además de organizar actividades propias, como la esperada llegada del Cartero Real, la entidad financiera colabora con instituciones y entidades para dinamizar sus programas navideños. Así, Globalcaja y su Fundación respaldan en Cuenca una amplia programación que contribuye a enriquecer la vida de la ciudad durante la Navidad.

La música, siempre muy presente en Cuenca, tiene un importante protagonismo en las colaboraciones de Globalcaja. Destacan, entre otros, el V Ciclo de Adviento, que culminó con el Concierto Extraordinario de Navidad, los conciertos del Coro del Conservatorio de Música de Cuenca o el concierto que este martes ofrece la Joven Orquesta de Cuenca, todos con el apoyo de la entidad.

Además, cabe recordar que la Fundación Globalcaja también se implica de forma activa en la Ruta de Belenes organizada por la Junta de Cofradías, una propuesta que atrae cada año a miles de visitantes, a la que la entidad incorpora un componente solidario —focalizado en apoyar y dar visibilidad a los clubes de deporte inclusivo en esta Navidad.

A ello se suma la emblemática Carrera del Pavo, con la que Cuenca despide el año en Nochevieja, y que, de nuevo, contará con la colaboración de Globalcaja, que promueve así esta saludable forma de despedir 2025.

Con estas iniciativas, la entidad contribuye a dinamizar la programación navideña y reafirma el compromiso que une a Globalcaja a las personas y al territorio en el que desarrolla su actividad.