La Diputación de Cuenca y Globalcaja firman un crédito de 25 millones para inyectar liquidez a los ayuntamientos

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el director territorial de Globalcaja en Cuenca, Eliseo Quejigo, han firmado el contrato de una operación de crédito a corto plazo de 25 millones de euros destinados a financiar los anticipos de los ayuntamientos.

Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, Martínez Chana ha destacado que esta operación permitirá atender las necesidades de los ayuntamientos y de otras entidades que tienen delegada en la Diputación y en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) la gestión de los tributos, para que puedan disponer de liquidez para hacer frente a los gastos corrientes.

En este sentido, ha subrayado la importancia de estas operaciones de tesorería, ya que la Diputación mantiene convenios con todos los ayuntamientos de la provincia, salvo el de la capital.

Con este acuerdo, que tiene una vigencia de un año, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones del convenio y se da seguridad a los consistorios en el funcionamiento diario de sus servicios.