Toroverde enseñará los detalles de su proyecto de parque de aventuras en Cuenca y los municipios donde se instalará

Sierra de Bascuñana en la que estará instalado el parque de Toroverde.

La empresa Toroverde desgranará los detalles de su futuro ecoparque de aventuras en sendas exposiciones tanto en Cuenca como en Tondos, Mariana y Sotos, municipios de la Sierra de Bascuñana en los que estará asentado. La empresa puertorriqueña ha anunciado que esta medida se prolongará durante los 45 días que permanezca abierto el periodo de información pública del proyecto.

Una noticia que llega después de que esta semana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara de manera inicial el Proyecto de Singular Interés (PSI) del proyecto, figura administrativa con la que se articula la tramitación de esta ambiciosa iniciativa presupuestada en 90 millones de euros y que prevé la creación de unos 500 puestos de trabajo.

Toroverde ha valorado en un comunicado que este OK administrativo inicial confirma que "se han elaborado todos los estudios y proyectos necesarios para su posterior aprobación" y que conforman un expediente de más de 12.000 páginas.

En las exposiciones, la empresa mostrará a partir de enero el expediente y los planos del nuevo parque durante el tiempo habilitado para formular alegaciones que puedan ser tenidas en cuenta de cara a la aprobación definitiva del proyecto.

De manera paralela, Toroverde asegura que está avanzando en la tramitación ambiental del proyecto, mediante un sometimiento voluntario a evaluación ambiental ordinaria y el estudio de impacto ambiental, cumpliendo con la normativa vigente. De esta manera, asegura "responder rigurosamente a los criterios técnicos y ambientales establecidos, consolidando así la base para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental".

Contenido de las exposiciones

Con estas exposiciones dirigidas a la ciudadanía, la multinacional centroamericana busca acercar los detalles del futuro parque a los vecinos así como mostrarles cómo son los parque que actualmente mantiene en funcionamiento.

De igual modo, añaden que estas exposiciones tienen el objetivo de crear nuevos canales de comunicación con los vecinos de los municipios en los que se establecerá: Cuenca, su pedanía de Tondos, y las localidades de Mariana y Sotos.

La primera de estas exposiciones se llevará a cabo en el Centro Comercial El Mirador en Cuenca desde mediados de enero y durante un periodo de 10 días.

Posteriormente se llevarán a cabo presentaciones en Tondos, en Mariana y en Sotos.

El CEO de Toroverde, Jorge Jorge Flores, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y los ayuntamientos de Cuenca, la pedanía de Tondos, Mariana y Sotos "para alcanzar este hito tan importante".

"Nos hace mucha ilusión poder compartir los avances del proyecto y los detalles del Parque Toroverde con todos", ha agregado.

1.000 hectáreas de parque

El proyecto de Toroverde ocupará más de 1.000 hectáreas de terreno y se estructura en tres zonas diferenciadas: Nayara Eco-Resort, el Parque de Eco Aventura Toroverde y La Villa junto al Paseo Mágico.

El Eco-Resort, que será promovido por la cadena hotelera Nayara, prevé 73 hide eco suites integradas en el paisaje, una zona de wellness y tratamientos, además de espacios de esparcimiento.

En cuanto al parque de aventuras, tendrá la tirolina más larga de Europa, bicicletas aéreas, saltos controlados al vacío y circuitos familiares.

La oferta la completa el Flotarium, un canal lento para flotar en silencio entre árboles, y la Senda de los Sentidos, donde conectar con la naturaleza a través de sonidos, texturas y aromas.

Si todos los trámites se van cumpliendo en tiempo y forma, la previsión es que la primera fase del proyecto pueda abrirse al público en primavera de 2027.