Los festivos locales en 2026 de todos los pueblos de la provincia de Cuenca: consulta el tuyo

El 2026 está a la vuelta de la esquina y los castellanomanchegos se preparan para un beneficioso calendario laboral que les brindará hasta cinco puentes, uno de ellos de hasta cinco días.

La disposición de los 14 días festivos (12 de carácter nacional y autonómico y dos locales que marca cada municipio) a lo largo del próximo curso permitirá esos largos periodos de descanso a los trabajadores. Además, hay fechas que cada comunidad puede incorporar o sustituir como el 6 de enero (Reyes) y el 2 de abril (Jueves Santo).

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, el Diario Oficial regional (DOCM) y el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca han publicado recientemente el listado de festivos en cada uno de los pueblos y ciudades para el 2026 que son los siguientes:

Abia de la Obispalía : 15 de mayo y 29 de septiembre de 2026.

: 15 de mayo y 29 de septiembre de 2026. Acebrón (El) : 15 de mayo y 25 de septiembre de 2026.

: 15 de mayo y 25 de septiembre de 2026. Alarcón : 20 de enero y 14 de septiembre de 2026.​

: 20 de enero y 14 de septiembre de 2026.​ Albaladejo del Cuende : 13 de febrero y 15 de mayo de 2026.​

: 13 de febrero y 15 de mayo de 2026.​ Albalate de las Nogueras : 3 de febrero y 15 de mayo de 2026.​

: 3 de febrero y 15 de mayo de 2026.​ Albendea : 13 de junio y 8 de septiembre de 2026.​

: 13 de junio y 8 de septiembre de 2026.​ Alberca de Záncara (La) : 15 de mayo y 14 de septiembre de 2026.​

: 15 de mayo y 14 de septiembre de 2026.​ Alcalá de la Vega (Alcalá de la Vega) : 12 y 13 de junio de 2026.​

: 12 y 13 de junio de 2026.​ Alcalá de la Vega (El Cubillo) : 15 y 16 de enero de 2026.​

: 15 y 16 de enero de 2026.​ Alcantud : 8 y 11 de mayo de 2026.​

: 8 y 11 de mayo de 2026.​ Alcázar del Rey : 15 de mayo y 14 de septiembre de 2026.​

: 15 de mayo y 14 de septiembre de 2026.​ Alcohujate : 24 de agosto y 26 de octubre de 2026.​

: 24 de agosto y 26 de octubre de 2026.​ Alconchel de la Estrella : 24 de mayo y 9 de mayo de 2026.​

: 24 de mayo y 9 de mayo de 2026.​ Algarra : 24 de abril y 25 de junio de 2026.​

: 3 de febrero y 15 de mayo de 2026.​ Cuenca (capital) : 1 de junio y 21 de septiembre de 2026.​

: 1 de junio y 21 de septiembre de 2026.​ Colliguilla : 24 de junio y 21 de septiembre de 2026.​

: 24 de junio y 21 de septiembre de 2026.​ Mohorte : 1 de junio y 14 de septiembre de 2026.​

: 1 de junio y 14 de septiembre de 2026.​ Nohales : 17 de abril y 14 de septiembre de 2026.​

: 17 de abril y 14 de septiembre de 2026.​ Tondos : 1 de junio y 21 de septiembre de 2026.​

: 1 de junio y 21 de septiembre de 2026.​ Valdecabras : 15 de junio y 14 de agosto de 2026.​

: 15 de junio y 14 de agosto de 2026.​ Villanueva de los Escuderos : 12 de junio y 25 de julio de 2026.​

: 12 de junio y 25 de julio de 2026.​ San Lorenzo de la Parrilla : 30 de abril y 10 de agosto de 2026.​

: 30 de abril y 10 de agosto de 2026.​ San Martín de Boniches : 14 de agosto y 11 de noviembre de 2026.​

: 14 de agosto y 11 de noviembre de 2026.​ San Pedro Palmiches : 15 de mayo y 15 de agosto de 2026.​

: 15 de mayo y 15 de agosto de 2026.​ Santa Cruz de Moya : 3 de febrero y 25 de mayo de 2026.​

: 3 de febrero y 25 de mayo de 2026.​ Santa María de los Llanos : 15 de mayo y 15 de agosto de 2026.​

: 15 de mayo y 15 de agosto de 2026.​ Santa María del Campo Rus : 15 de mayo y 8 de septiembre de 2026.​

: 15 de mayo y 8 de septiembre de 2026.​ Santa María del Val : 15 de mayo y 7 de septiembre de 2026.​

: 15 de mayo y 7 de septiembre de 2026.​ Sisante : 12 de febrero y 14 de septiembre de 2026.​

: 12 de febrero y 14 de septiembre de 2026.​ Solera de Gabaldón : 2 de febrero y 6 de mayo de 2026.​

: 2 de febrero y 6 de mayo de 2026.​ Sotorribas (Collados) : 12 de junio y 28 de agosto de 2026.​

: 12 de junio y 28 de agosto de 2026.​ Sotorribas (Pajares) : 2 de febrero y 2 de agosto de 2026.​

: 2 de febrero y 2 de agosto de 2026.​ Sotorribas (Ribagorda) : 12 de junio y 26 de agosto de 2026.​

: 12 de junio y 26 de agosto de 2026.​ Sotorribas (Ribatajadilla) : 12 de junio y 21 de agosto de 2026.​

: 12 de junio y 21 de agosto de 2026.​ Sotorribas (Sotos) : 5 de junio y 15 de agosto de 2026.​

: 5 de junio y 15 de agosto de 2026.​ Sotorribas (Torrecilla) : 1 de junio y 14 de septiembre de 2026.​

: 1 de junio y 14 de septiembre de 2026.​ Sotorribas (Villaseca) : 23 de enero y 12 de junio de 2026.​

: 23 de enero y 12 de junio de 2026.​ Talayuelas : 20 de enero y 15 de junio de 2026.​

: 20 de enero y 15 de junio de 2026.​ Tarancón : 28 de enero y 8 de septiembre de 2026.​

: 28 de enero y 8 de septiembre de 2026.​ Tébar : 25 de enero y 10 de septiembre de 2026.​

: 25 de enero y 10 de septiembre de 2026.​ Tejadillos : 16 de julio y 18 de diciembre de 2026.​

: 16 de julio y 18 de diciembre de 2026.​ Tinajas : 24 de junio y 18 de octubre de 2026.​

: 24 de junio y 18 de octubre de 2026.​ Torralba : 15 de mayo y 21 de diciembre de 2026.​

: 15 de mayo y 21 de diciembre de 2026.​ Torrejón del Rey (Horcajada de la Torre) : 15 de mayo y 8 de septiembre de 2026.​

: 15 de mayo y 8 de septiembre de 2026.​ Torrejón del Rey (Naharros) : 27 de mayo y 7 de agosto de 2026.​

: 27 de mayo y 7 de agosto de 2026.​ Torrejón del Rey (Torrejoncillo del Rey) : 23 de enero y 21 de agosto de 2026.​

: 23 de enero y 21 de agosto de 2026.​ Torrejón del Rey (Villar del Águila) : 20 de enero y 25 de julio de 2026.​

: 20 de enero y 25 de julio de 2026.​ Torrejón del Rey (Villar del Horno): 20 de enero y 8 de septiembre de 2026.

Estos dos festivos locales de cada localidad se suman a las otras 12 fechas festivas nacionales y autonómicas para 2026, que en Castilla-La Mancha son las siguientes:

Jueves 1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). Martes 6 de enero (Reyes Magos).

(Reyes Magos). Jueves 2 de abril (Jueves Santo).

(Jueves Santo). Viernes 3 de abril (Viernes Santo).

(Viernes Santo). Lunes 6 de abril (Lunes de Pascua).

(Lunes de Pascua). Viernes 1 de mayo (Día del Trabajador).

(Día del Trabajador). Jueves 4 de junio (Corpus Christi).

(Corpus Christi). Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen María).

(Asunción de la Virgen María). Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España).

(Fiesta Nacional de España). Lunes 2 de noviembre (Todos los Santos, trasladado).

(Todos los Santos, trasladado). Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

(Inmaculada Concepción). Viernes 25 de diciembre (Navidad).​​

El primer gran descanso del año llegará en Semana Santa gracias a los festivos de Viernes Santos (3 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril).

Tras este 'macropuente' de cinco días, en el mes de mayo se dará otro de tres días gracias al Día del Trabajador (1 de mayo) que caerá en viernes. El último descanso de 2026 llegará en plena Navidad con el 25 de diciembre que será también viernes.