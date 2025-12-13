El nuevo Hospital Universitario de Cuenca alumbra sus dos primeros nacimientos: "Es un día histórico"

Día histórico para el Hospital Universitario de Cuenca (HUCU). El día programado para que las Urgencias del antiguo Hospital Virgen de la Luz cerrasen sus puertas y comenzase así la fase definitiva del traslado con la evacuación de los pacientes, el destino ha querido que el nuevo hospital situado en El Terminillo haya acogido sus dos primeros alumbramientos.

La previsión del calendario de traslados era que los convoyes comenzasen a circular a partir de las 10:00 horas, pero estos dos nuevos conquenses no han esperado y sus madres han tenido que ser trasladadas antes de esa hora. Por su parte, una tercera parturienta ha dado a luz el que ya es el último de los miles de conquenses en nacer en el Virgen de la Luz.

Al comienzo de este traslado ha acudido el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha indicado que "cuando las cosas se hacen con cabeza pero también con cariño también pasan estas cosas, que los dos primeros ingresos sean los de estos dos nuevos conquenses".

El número dos de Gobierno regional se ha felicitado de que este sábado culmine "uno de los mayores compromisos" del Gobierno de Page en la provincia, la puesta en marcha del nuevo hospital.

Una infraestructura que según ha recordado contará 400 profesionales más que el Virgen de la Luz tras un proceso de traslado de 138 días que supone "un magnífico ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas: planificadas con cabeza pero también con corazón".

Una satisfacción que también ha compartido el gerente del Área de Salud de Cuenca, José Antonio Ballesteros, quien ha bromeado afirmando que "aquí está habiendo hoy más partos que probablemente en el Gregorio Marañón", lo que ha obligado a un esfuerzo suplementario del servicio de Obstetricia y Ginecología.

Por su parte, el alcalde de Cuenca Darío Dolz ha recordado que había que contar "con la luna" para tener en cuenta los partos en la planificación del traslado, y ha reconocido que esta jornada es "un día histórico" para Cuenca, ya que si bien da "un poco de pena" la desaparición de su antiguo hospital, también es un momento de "mucha ilusión porque empiece a funcionar un hospital magnífico".

José Luis Martínez Guijarro y Darío Dolz llegando al HUCU.

Traslados

Desde este viernes y hasta el próximo 19 de diciembre se desarrollará este operativo en el que se calcula se trasladen en ambulancia, en diferentes intervalos horarios, entre 23 y 32 pacientes al día, lo que permitirá una gestión escalonada de los desplazamientos, bajo estrictos protocolos de seguridad clínica y logística, para lo cual se está contando con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A las 10:00 horas de la mañana ha partido la primera caravana formada por diez ambulancias y una UVI móvil que han trasladado a los pacientes ingresados en el Virgen de la Luz, acompañados por una profesional de Enfermería y el técnico de transporte sanitario, además de un familiar del paciente si así lo deseaba.

Está previsto que durante este fin de semana se priorice el traslado de los pacientes procedentes de los servicios quirúrgicos, del área de Pediatría, de Salud Mental y del servicio de Ginecología y Obstetricia.

Imagen de la caravana a las puertas del Virgen de la Luz.

A partir del lunes, 15 de diciembre, se procederá con el traslado de los pacientes más graves ingresados en los servicios médicos del Virgen de la Luz, mientras que los pacientes con previsión de alta hospitalaria en las siguientes horas o días, permanecerán ingresados y serán los facultativos responsables los que determinen qué pacientes deben ser trasladados y cuáles podrán recibir el alta domiciliaria antes del día 19 de diciembre.

Por su parte, los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Luz serán trasladados en UVI móvil durante este fin de semana.

Las ambulancias de transporte sanitario han recogido a los pacientes en la puerta principal del Hospital Virgen de la Luz; mientras que los pacientes más graves ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos están siendo trasladados en UVI móvil y son recogidos en el servicio de Urgencias y de igual forma, están ingresando en el HUCU por el área de Urgencias.