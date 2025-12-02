Cuenca encenderá este viernes una Navidad que contará con más de 90 actividades: belén inmersivo, mercadillo, desfiles...

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y los concejales de Festejos y Cultura, Alberto Castellanos y María Ángeles Martínez, han presentado este martes la programación de Navidad en la ciudad.

La primera gran cita tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, con la inauguración del belén de la Plaza de la Hispanidad y el encendido de las luces. Habrá un desfile de carrozas inspiradas en los cuentos infantiles y un cuerpo de baile que versionará el clásico Cenicienta.

Se encenderán medio millón de luces LED en las diferentes calles del centro, con un incremento de la iluminación en el parque San Julián. El encendido se complementará con el de las hoces y los edificios históricos de la ciudad.

Este día también abrirá el mercado navideño, que este año cuenta con 43 casetas, 23 de artesanos locales. Castellanos ha indicado que se ha creado un grupo de trabajo en el que han estado presentes tanto la empresa organizadora como los responsables de los estands y la Asociación del Comercio de Cuenca para mejorar la organización y la estética.

Carretería será uno de los puntos clave de la programación, con pasacalles con agrupaciones como los dulzaineros, la banda de música de Cuenca y la tuna universitaria. Además, el Parque de San Julián cuenta un año más con una pista de hielo natural, que dispone de ofertas para los centros educativos.

El Centro Cultural Aguirre y el Edificio Iberia serán durante estos días lugares de encuentro. Habrá teatro, con la representación de La Valentía por parte de la compañía Colectivo 10, actuaciones musicales con varias agrupaciones como Zarabanda, espectáculos de magia, títeres, pintacaras, juegos de mesa y unos talleres infantiles de árboles navideños con materiales reciclados.

La Diputación de Cuenca también colabora con actividades en el Palacio Provincial y sus jardines. Comenzará con la inauguración del belén, que este año tendrá un pequeño guiño a Gustavo Torner e incluye actuaciones de varios coros y un belén inmersivo.

En cuanto a la programación del Auditorio, comenzará esta misma semana con la actuación de Inmagic, la joven maga de las redes sociales, e incluirá citas como el musical de Nino Bravo, varios conciertos de Navidad, la Zambomba Flamenca, el concierto de Las Migas y La Juerga Flamenca.

Por último, habrá actuaciones de coros en varias iglesias conquenses y algunas citas deportivas, como la Carrera del Pavo del 31 de diciembre.

Preuvas y Cabalgata

El Ayuntamiento de Cuenca también ha previsto las preuvas, que tendrán lugar el día 30 de diciembre y contarán con un espectáculo amenizado por Luis Ángel Studio, con un tributo a Meledi.

Además, los Reyes Magos llegarán un año más a Cuenca el día 5 de enero subidos en la tirolina de la Hoz del Huécar. Por la tarde, el desfile contará con siete carrozas tematizadas, las tres de los Reyes Magos y una del portal de Belén.

Participarán Sambas Colgadas, Club Hoz del Júcar de patinaje, Amigos del Carnaval, Spirit Dance, Tiruraina y los gigantes y cabezudos. En total, se espera una participación de 300 personas, que arrojarán 3.000 kilos de caramelos.

La Cabalgata saldrá de Hermanos Becerril y terminará en la Plaza de la Constitución. Por primera vez, la recepción de los Reyes será en las escaleras del Palacio Provincial.