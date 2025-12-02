Agredidos cuatro policías en Cuenca en un aviso por malos tratos: arrojados por las escaleras y golpeados

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la creciente desprotección e impunidad de los agentes de la Policía Nacional tras el ataque sufrido por cuatro de ellos el pasado 27 de noviembre en el barrio de La Paz, en Cuenca.

Los hechos se produjeron cuando los policías acudieron a un aviso por un presunto caso de malos tratos, en el que la víctima denunciaba amenazas de muerte por parte de su pareja.

Según Jupol, al acceder por las escaleras del edificio, el agresor embistió a los agentes, arrojando a tres de ellos escaleras abajo y golpeándolos con puñetazos y patadas, aprovechando su situación de indefensión.

Durante el ataque, el individuo intentó incluso arrebatar a los policías sus medios coercitivos, continuando con la agresión hasta que finalmente fue detenido tras otra caída por las escaleras.

Sin temor

El balance de la agresión es grave: un agente sufrió fractura en la mano, otro lesión seria en el manguito rotador del hombro, un tercero lesiones leves y un cuarto contusiones graves en coxis, cabeza y hombro.

El secretario provincial de Jupol en Cuenca, David Auñon, ha denunciado que "la gente ya no teme las consecuencias de agredir a un agente" y ha criticado la situación de los efectivos policiales, sobre todo en intervenciones en espacios reducidos o frente a individuos violentos.

Estadísticas

Desde Jupol han subrayado que esta agresión es una más dentro de la estadística de ataques a policías y guardias civiles en España, que el año pasado superó los 17.000 incidentes. El sindicato exige medidas urgentes e inmediatas, entre ellas:

Incremento real y efectivo de personal policial.

Actualización del catálogo de puestos de trabajo, congelado desde 2008.

Revisión de protocolos y equipación en intervenciones de riesgo.

Endurecimiento de penas por atentado a agentes de la autoridad.

Refuerzo de la protección jurídica y respaldo institucional.

Depurar responsabilidades

Jupol ha advertido que el incidente en Cuenca podría haber terminado en tragedia, debido a la caída por las escaleras y la extrema violencia del altercado, y han expresado su apoyo absoluto a los cuatro agentes heridos, deseándoles una pronta recuperación.

El sindicato ha anunciado que pondrá en marcha todas las medidas necesarias para depurar responsabilidades y que este ataque no quede impune.