Diputación de Cuenca y Fundación Globalcaja renuevan su colaboración para fomentar el deporte

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y su homólogo en la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo Rufo, han renovado la colaboración entre ambas instituciones con la firma del convenio, por el que la fundación colabora en los circuitos de Carreras Populares y MTB, Duatlón y Carreras de Montaña.

Según informa la Institución provincial, el presidente de la Diputación ha agradecido la renovación de este convenio que demuestra el compromiso de la Fundación Globalcaja con la provincia y en particular con el deporte.

Martínez Chana destacaba que uno de los secretos del éxito que tienen los circuitos deportivos es poder contar con el apoyo de entidades tan importantes como Globalcaja y que con ellos se contribuye a tejer el territorio fomentando el deporte entre los jóvenes llevando las pruebas deportivas por todos los rincones de la provincia.

De igual modo, ha puesto el foco en el crecimiento que está experimentando la participación en los circuitos deportivos alcanzando cifras históricas, lo que contribuye a estimular la economía de los negocios locales que ven cómo las poblaciones de estos pequeños pueblos se ven incrementadas con centenares de participantes y acompañantes.

Por su parte, Quejigo ha indicado que estos circuitos encajan a la perfección con su objetivo de vertebrar el territorio. "Las pruebas deportivas alcanzan a la práctica totalidad de la provincia llegando más allá de la capital y se extienden durante la práctica totalidad del año lo que permite ofrecer competiciones deportivas de primer nivel en cualquier época", ha explicado.

Además, el responsable de Globalcaja ha coincidido también en el aumento de participación en estos circuitos, lo que demuestra que el trabajo se está haciendo bien, un reconocimiento que se materializa con el apoyo que les ofrece la Fundación Globalcaja.