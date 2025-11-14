Guijarro espera que el Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca no se encalle: "Hay dinero y voluntad"

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado este jueves que existe tanto la financiación como la intención política del Ejecutivo central para continuar con el proyecto del Centro de Estudios Penitenciarios (CEP) en Cuenca, pese a la suspensión cautelar del procedimiento de licitación.

Según han difundido varios medios conquenses, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) acordó paralizar temporalmente la licitación tras las alegaciones presentadas por una empresa el pasado mes de octubre.

Esto corresponde a una medida cautelar que se mantendrá hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncie.

Antes de participar en la inauguración del III Congreso de Castilla-La Mancha de Personas con Cáncer y Familiares, celebrado en la capital conquense, Martínez Guijarro ha explicado a los periodistas que tuvieron conocimiento de la suspensión a través de los propios medios de comunicación.

No obstante, ha subrayado que lo fundamental es que "están la voluntad y la disposición presupuestaria de las obras".

Clave para la ciudad

El vicepresidente ha incidido en que el Gobierno de España mantiene el compromiso con el CEP, un proyecto que ha considerado "clave para la ciudad de Cuenca".

También ha recordado que cualquier obra pública puede atravesar diversos obstáculos administrativos, y ha lamentado que el sistema actual de recursos en los procesos de contratación "está dilatando mucho los plazos", hasta el punto de que "se tarde ahora más en la parte administrativa que en la propia ejecución de las obras".