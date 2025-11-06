Agudo defiende la gestora del PP de Cuenca frente al congreso que piden 66 alcaldes: "Cumplimos los estatutos"

Carolina Agudo este jueves ante los medios de comunicación en las puertas de las Cortes regionales.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha defendido que su partido está "cumpliendo los estatutos" al instaurar una gestora en la provincia de Cuenca, presidida por José Martín-Buro, tras la dimisión del que ha sido su presidente durante los últimos 13 años, Benjamín Prieto.

Tras la petición de un congreso urgente firmada por 66 alcaldes y 40 portavoces municipales 'populares' en la provincia, la número dos del PP regional ha defendido que la "nueva etapa" que abre el partido en Cuenca para "dar un impulso" a la formación.

Agudo ha sido preguntada por este asunto en una rueda de prensa en la Cortes regionales donde ha denunciado la situación de las ayudas para mayores que concede la Junta a los ayuntamientos. En este contexto, ha reivindicado que el PP "está trabajando intensamente desde toda la provincia con afiliados, alcaldes y todo el partido" en lo "estrictamente interno".

De ahí que haya pedido "respeto" por este trabajo entre bambalinas del mismo modo que "el PP de Castilla-La Mancha respeta el trabajo interno en otros partidos", ha agregado.

En cualquier caso, ha resumido que el aparato del partido trabaja "intensamente" para "dar un impulso" al PP en Cuenca "cumpliendo los cauces" que marcan los estatutos.

Carmen Fúnez este jueves en Ciudad Real.

A este tema también se ha referido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien desde Ciudad Real ha coincidido con Agudo en que el objetivo es construir "un proyecto ilusionante, motivador y esperanzador para las próximas elecciones”.

En la inauguración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), se ha referido a la petición congresual por parte de más de un centenar de dirigentes locales asegurando que “no hay fijada una fecha" para la cita, por lo que mientras tanto "el último Comité Ejecutivo Nacional acordó la constitución de una junta transitoria que trabaje por la movilización del partido”.

"Liderazgo débil"

Toda esta situación derivada de la dimisión de Benjamín Prieto ha sido interpretada por el PSOE como una muestra del "débil liderazgo" de Núñez.

El diputado regional, Sergio García-Navas, se ha preguntado si tras la petición de alcaldes y portavoces municipales "va a dimitir el líder impuesto", en alusión a Martín-Buro.

"¿Van a convocar elecciones para que elijan los militantes?", se ha preguntado el diputado socialista, quien ha zanjado que "el liderazgo de Paco Núñez es tan débil que no se atreve ni a preguntarles".