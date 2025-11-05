Sin calefacción ni agua caliente: denuncian la situación "insalubre" de dos cuarteles de la Guardia Civil en Cuenca

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado la situación de "insalubridad" que sufren los agentes de la Guardia Civil y sus familiares que viven en los cuarteles de Campillo de Altobuey y Priego, en la provincia de Cuenca.

Según señala la AUGC, en Priego los problemas persisten pese a que se ha acometido una reforma cuya inversión supera el millón de euros. Concretamente, señalan que la calefacción de geotermia lleva sin funcionar desde su instalación y hay pabellones que carecen de agua caliente.

"En algunos casos, las familias con menores a su cargo dependen de que vecinos del municipio les faciliten agua caliente para poder realizar tareas básicas", exponen.

A ello, se une que "los desagües del patio interior no evacuan el agua acumulada durante las lluvias y provocan filtraciones a plantas inferiores".

Mientras, los pabellones residenciales de Campillo de Altobuey muestran "importantes signos de humedad" que "se agravan con la climatología invernal" y provocan problemas de salud como "asma, bronquitis, alergias o afecciones musculares", más allá de posibles daños estructurales.

Por todo ello, AUGC reclama a la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca y al Ministerio del Interior que "actúen de forma inmediata para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento a los miembros del Cuerpo y sus familiares".

En este sentido hacen hincapié en que "la falta de calefacción y agua caliente en pleno invierno no es un problema menor", sino que se trata de un factor que "afecta directamente al bienestar, salud y desempeño profesional de los guardias civiles".