Sin calefacción ni agua caliente: denuncian la situación "insalubre" de dos cuarteles de la Guardia Civil en Cuenca
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha pedido a la Comandancia y al Ministerio del Interior que solvente estos problemas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado la situación de "insalubridad" que sufren los agentes de la Guardia Civil y sus familiares que viven en los cuarteles de Campillo de Altobuey y Priego, en la provincia de Cuenca.
Según señala la AUGC, en Priego los problemas persisten pese a que se ha acometido una reforma cuya inversión supera el millón de euros. Concretamente, señalan que la calefacción de geotermia lleva sin funcionar desde su instalación y hay pabellones que carecen de agua caliente.
"En algunos casos, las familias con menores a su cargo dependen de que vecinos del municipio les faciliten agua caliente para poder realizar tareas básicas", exponen.
A ello, se une que "los desagües del patio interior no evacuan el agua acumulada durante las lluvias y provocan filtraciones a plantas inferiores".
Mientras, los pabellones residenciales de Campillo de Altobuey muestran "importantes signos de humedad" que "se agravan con la climatología invernal" y provocan problemas de salud como "asma, bronquitis, alergias o afecciones musculares", más allá de posibles daños estructurales.
Por todo ello, AUGC reclama a la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca y al Ministerio del Interior que "actúen de forma inmediata para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento a los miembros del Cuerpo y sus familiares".
En este sentido hacen hincapié en que "la falta de calefacción y agua caliente en pleno invierno no es un problema menor", sino que se trata de un factor que "afecta directamente al bienestar, salud y desempeño profesional de los guardias civiles".