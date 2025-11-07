La alcaldesa de un pueblo de Cuenca de 170 habitantes desmonta un mito: "Aquí sí hay trabajo para gente con estudios"

En plena Serranía de Cuenca y próximo a la Sierra de Albarracín se encuentra un pequeño municipio de apenas 177 vecinos cuya alcaldesa se ha convertido en un faro de esperanza de la España vaciada a raíz de una entrevista donde cuenta cómo fue su experiencia de volver al pueblo a vivir, después de estudiar fuera.

Hablamos de Ana María Castillero, alcaldesa de Huerta del Marquesado, que ha sido la protagonista de uno de los vídeos de 'NosVamosPalPueblo', el proyecto audiovisual de dos valencianos dedicado a mostrar cómo es la vida de las zonas rurales y visibilizar sus oportunidades.

"Hay un gran desconocimiento respecto al hecho de que si tienes títulos educativos te tienes que ir del pueblo. Aquí hay trabajo para gente con estudios", resalta Ana.

Huerta del Marquesado (Cuenca).

La regidora ve que cada vez son más los jóvenes titulados que también desean quedarse en el mundo rural o que vuelven de las grandes ciudades. "Nos educaban para que nos fuéramos y no volviéramos, pero ahora hay muchos jóvenes que quieren vivir aquí", afirma.

"Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 22 años y su grupo de amigos, todos titulados, no se quieren marchar de Huerta del Marquesado", añade.

Al respecto, enumera diferentes profesiones tales como sanitarios, maestros, banqueros, veterinarios, transportistas que se necesitan en la localidad y la comarca. La situación de esta localidad de menos de 200 habitantes demuestra que los perfiles profesionales con niveles de formación superiores también son demandados en estas zonas rurales.

"Tenemos un centro de salud con médicos y enfermeros, hay un instituto y un colegio, farmacias... Es decir, que sí que puedes formar una vida en un pueblo", resalta desmintiendo la creencia de que en los pueblos solo hay trabajo para oficios tradicionales.

A modo de ejemplo, recuerda el caso de Iván, un chico de Huerta del Marquesado que tras estudiar atención geriátrica ahora pertenece a la plantilla de una residencia cercana.

Este dinamismo se da en un contexto en el que la despoblación de los pueblos sigue siendo un importante reto nacional. Según un reciente estudio publicado por RRHH Digital, la España vaciada ha perdido hasta el 20 por ciento de su población en las últimas dos décadas.

En contraposición, el 21 % de los jóvenes españoles se plantean mudarse a pueblos, y más de la mitad desea hacerlo aunque aún no pueda permitírselo, esclarece Fotocasa en uno de sus últimos informes.

La provincia de Cuenca, además, comienza a registrar aumentos puntuales de población gracias a iniciativas de repoblación y desarrollo local. En la misma línea que Ana, el alcalde de la localidad conquense de Beteta, Virgilio Antón, pidió públicamente hace unas semanas mano de obra y enfatizó en los perfiles formados para cubrir esa fuga de talento en Castilla-La Mancha.

Huerta del Marquesado ha sabido sortear el fantasma del abandono rural aprovechando sus recursos hídricos y apostando por una oferta turística. Rutas de senderismo, micología y eventos culturales como la Marcha Blume que cada año atrae a más de 400 personas para recorrer la ruta hasta el Collado Bajo recordando la memoria del gimnasta Joaquín Blume y las víctimas del trágico accidente aéreo de 1959 que ocurrió a pocos kilómetros del municipio.

Con esta entrevista, Ana aspira a que su pueblo se abra al mundo y demuestre la hospitalidad de sus vecinos. "Espero que este vídeo se traduzca en la llegada de nuevos habitantes para así poder demostrarles en persona todo lo que he afirmado".

La alcaldesa concluye con una reflexión: "no todo el mundo tiene que irse a la ciudad para prosperar. Tenemos sitio para quien quiera quedarse y construir su vida". Un testimonio que refleja que la España vaciada no es solo despoblación, es también futuro y oportunidades.