Los huevos de dinosaurio de hace 72 millones de años que han hallado en un yacimiento de Castilla-La Mancha

El Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, situado en Cuenca, exhibe unos huevos de titanosaurio con 72 millones de años de antigüedad que fueron hallados en el yacimiento cretácico de Poyos (Guadalajara).

Estos cuatro ejemplares, de tono rojizo, se muestran en una nueva vitrina en la primera planta del museo y son resultado del trabajo de los paleontólogos Francisco Ortega y Fernando Sanguino en un proyecto de investigación financiado el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de su convocatoria anual de ayudas, ha informado la Junta.



La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha explicado que se ha tratado de un "hallazgo de referencia mundial, pues la coexistencia de dos tipos distintos de huevos en un mismo nivel estratigráfico constituye un hecho extremadamente excepcional".

Además, ha argumentado que los resultados del trabajo de los paleontólogos "contribuyen a comprender mejor la diversidad y distribución de los dinosaurios saurópodos en la Península Ibérica", y enriquecen la comparación con otros yacimientos de la misma etapa.



La viceconsejera ha visitado el museo conquense y ha destacado también la labor de divulgación científica que se hace desde este centro, con actividades como las organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia que tendrán lugar del 4 al 9 de noviembre, y entre las que destaca la presentación de estos nuevos recursos, así como talleres para escolares, conferencias o manualidades.