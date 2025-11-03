Benjamín Prieto anuncia su dimisión como presidente provincial del PP de Cuenca tras 13 años al frente del partido

Benjamín Prieto, por voluntad propia, dejará de ser presidente del Partido Popular de Cuenca este lunes. Lo ha adelantado la Cadena SER, donde el propio Prieto ha explicado que su dimisión surtirá efecto en cuanto sea ratificada por el Comité Ejecutivo nacional del PP, que se reúne esta tarde.

El dirigente conquense pone fin así a 13 años al frente del partido, un ciclo que considera cerrado tras agotar su tercer mandato el pasado mes de julio. Hasta la celebración del próximo Congreso Provincial, el PP de Cuenca estará dirigido por una gestora encabezada por el diputado regional José Martín-Buro.

Prieto, que fue presidente de la Diputación de Cuenca entre 2011 y 2019, seguirá vinculado a la política nacional. Mantendrá su escaño en el Senado y pasará a formar parte del organigrama del PP nacional, como secretario general en el área de coordinadores dentro del equipo de Miguel Tellado, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo.

Agradecimiento

En sus declaraciones a la SER, Prieto ha agradecido "a todos los ciudadanos, a los afiliados por el apoyo que le han dado durante todos estos años, a los alcaldes y concejales, entidades, asociaciones y al PP por haberle dado la oportunidad de servir a los demás y ejercer el cargo de presidente del partido". Además, ha asegurado que "seguirá defendiendo los intereses de Cuenca para que tenga un espacio propio dentro de la entidad nacional".

Con 49 años, Benjamín Prieto es uno de los alcaldes más veteranos de Castilla-La Mancha, ya que lleva al frente del Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro desde 1999. Fue elegido presidente del PP conquense por primera vez en junio de 2012 y revalidó el cargo en 2017 y 2021 con el apoyo prácticamente unánime de los compromisarios populares.

Desde el PP de Castilla-La Mancha, cuestionados por esta dimisión, han rechazado por el momento hacer valoraciones al respecto.