El alcalde de un pueblo de Cuenca de 200 habitantes pide ayuda: "Hay casas vacías y necesitamos mano de obra"

En plena Serranía baja de Cuenca se encuentra Santa Cruz de Moya, un municipio de apenas 200 habitantes cuyo alcalde se ha convertido en la voz de auxilio del mundo rural.

Se llama Virgilio Antón y hace unos días la cuenta 'NosVamosPalPueblo', dedicada a dar visibilidad a la vida cotidiana de los pueblos de nuestro país, difundió un vídeo suyo donde transmitía el siguiente mensaje: "Hay casas vacías y necesitamos mano de obra".

Durante los casi siete minutos que dura la grabación, el regidor desmonta los prejuicios que asocian la falta de oportunidades con la España vaciada. "Aquí se puede vivir muy bien sin las apreturas ni las necesidades extremas de la ciudad", afirma subrayando que hay trabajo, ocio y servicios, aunque faltan personas dispuestas a dar el paso.

Santa Cruz de Moya se asienta sobre un barranco y está rodeada de un entorno natural privilegiado con rutas de senderismo como el Cañón del Turia o el Barranco de la Hoz. La piedra es el principal elemento de arquitectura de sus casas y calles.

La economía de este lugar gira en torno a la agricultura, la ganadería y los pequeños servicios. A pesar de sufrir los efectos de la despoblación, esta localidad conquense mantiene varias explotaciones de producción de almendra y aceite y una planta forestal.

#nosvamospalpueblo #vivirenunpueblo #pueblos #santacruzdemoya ♬ sonido original - Nosvamospalpueblo @nosvamospalpueblo.es Ante la enorme cantidad de dudas que hemos recibido en nuestro anterior reel, Virgilio alcalde de Santa Cruz de Moya, habla claramente y desmitifica la vida en el pueblo y nos explica las posibilidades reales de trabajar y de encontrar vivienda en este y otros pueblos de España. No te pierdas ni un minuto, Virgilio da todas las claves para hacer ese cambio de vida que deseas hacer. #turismorural

Uno de los grandes retos según el alcalde sigue siendo el acceso a la vivienda. "Tenemos muchas casas cerradas que podrían ponerse en alquiler quienes quieran venir, trabajar y quedarse", resalta.

Al respecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha implementado medidas contra la despoblación en el presupuesto de 2025 que incluyen rehabilitación de viviendas rurales y apoyo al alquiler. Además, existen iniciativas como el 'Proyecto Arraigo' o 'Vente a Vivir a un Pueblo' que trabajan por atraer familias y teletrabajadores a municipios que ofrecen empleo y vivienda a precios bajos como es el caso de Santa Cruz de Moya.

Virgilio insiste en que su localidad y otras muchas de la región necesitan gente que quiera vivir y hacer futuro en esos lugares. Además, insiste en la necesidad de mano de obra cualificada y oficios tradicionales. "Necesitamos fontaneros, albañiles, electricistas, carpinteros, cuidadores de mayores...", subraya.

El ejemplo de Santa Cruz de Moya no es algo aislado. En los últimos meses municipios como Salmeroncillos (Cuenca) han logrado atraer familias con proyectos de vida. Es más, según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia conquense ha superado los 199.900 habitantes ganando casi 1.000 vecinos en un solo año y la Serranía Baja registró un saldo migratorio positivo de más de 600 personas en 2023.

Las palabras de Virgilio son un reflejo de una España más allá de las ciudades que parece estar olvidada, pero que sigue teniendo vida, oportunidades y futuro. "Tenemos colegio, médico, ocio y trabajo. Solo falta gente", concluye visiblemente emocionado.