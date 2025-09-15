Cuenca rectifica tras el fiasco de las nuevas líneas de autobús y vuelve al mapa anterior... con novedades

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz (d), y el concejal de Urbanismo e Infraestructuras y anterior edil de Movilidad, Adrián Martínez (i).

El Ayuntamiento de Cuenca ha decidido dar marcha atrás a la remodelación del transporte público puesta en marcha el 1 de septiembre y recuperar, desde este martes 16 de septiembre, el anterior mapa de líneas urbanas.

El cambio llega tras las incidencias registradas durante estas dos semanas y se acompaña de la incorporación de nuevos destinos como el Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, además de las zonas añadidas en Villa Román.

El alcalde, Darío Dolz, ha reconocido que "visto que el sistema no ha funcionado, a partir de mañana volvemos a la configuración de las líneas urbanas de la ciudad de Cuenca conforme la teníamos, pero mejorada con las paradas adicionales contempladas". En la rueda de prensa de este lunes ha estado acompañado por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras y anterior edil de Movilidad, Adrián Martínez.

Intercambiador fallido

Dolz ha admitido que "el intercambiador era el eslabón más débil de esta propuesta y no ha llegado a funcionar, por lo que hemos decidido escuchar a la ciudadanía y volver a las antiguas líneas". Además, ha explicado que "hemos escuchado a los usuarios que han querido decirnos algo de forma escrita, telefónica o presencial. También a la empresa, con la que hemos mantenido contacto diario, y a los conductores de los autobuses".

El primer edil ha pedido disculpas "a los usuarios que se han visto inmersos en una vorágine durante estos días con trayectos que no cumplían con los tiempos de espera" y ha defendido la decisión tomada: "Lo que hubiera sido motivo de dimisión es mantener el sistema viendo que no funcionaba, pero hemos reaccionado en 15 días y no hemos matado a nadie, esto le pasa al que trabaja".

En este regreso al esquema anterior, el Consistorio recupera también la nomenclatura de las líneas 1, 2, 5 y 6 "para que no haya dudas en cuanto a los recorridos".

Así quedan las líneas

La línea 1 conectará el barrio del Castillo con el centro comercial El Mirador por Fermín Caballero y Hermanos Becerril

La línea 2 lo hará también hasta El Mirador, pero a través de Reyes Católicos

La línea 5 unirá Alcampo con el nuevo Hospital Universitario y atenderá además al Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, manteniendo la conexión con el cementerio los fines de semana

La línea 6 enlazará Tiradores con Fuente del Oro, circulando por Villa Román y dando cobertura a las calles San Cosme y San Damián y al entorno de Cañadillas

En cuanto a las lanzaderas al AVE, se mantiene la frecuencia de 15 minutos, aunque la parada pasa a la marquesina de la estación de autobuses, en Fermín Caballero, que se convierte en nudo de comunicaciones al coincidir con las líneas 1 y 6.

Frecuencias

Las frecuencias serán de 30 minutos en las líneas 1 y 2 y de 40 minutos en las líneas 5 y 6, mientras que los fines de semana y festivos quedarán en una hora.

Dolz ha recordado que se mantienen las bonificaciones del 50 % en los abonos y la gratuidad para los menores de 14 años, en vigor desde este mes.

"Estas cosas suceden por trabajar. Si no se trabaja, no se cometen errores", ha sentenciado el alcalde.