Se buscan vecinos en este pueblo a poco más de una hora de Madrid: hay trabajo y casas por 50.000 euros

La despoblación es un problema que amenaza a buena parte de Castilla-La Mancha rural. El descenso de habitantes no solo deja casas vacías y pueblos con cada vez menos habitantes, sino que a la larga, también perjudica a los que se mantienen con carestía de servicios.

Por ello, municipios como Salmeroncillos (Cuenca) se adhieren a iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo', una red en la que pequeños municipios de toda España se publicitan para buscar personas que quieran emprender un nuevo proyecto de vida alejados de las grandes ciudades.

Sus impulsores presentan Salmeroncillos como un lugar perfecto para "aquellos que busquen la tranquilidad absoluta sin alejarse demasiado de Madrid", puesto que se encuentra a poco más de una hora.

Por sus características lo describen como un sitio "perfecto para quienes quieran teletrabajar gracias a su fibra óptica y para aquellos que quieran vivir en la naturaleza alejados del estrés de la ciudad".

Trabajo y vivienda

Entre sus atractivos, destacan ofertas de trabajo, sobre todo en el sector primario y en la construcción, además de viviendas disponibles para alquilar desde 400 euros al mes o para comprar desde 50.000.

Otro factor atractivo para los que se planteen cambiar su lugar de residencia a Salmeroncillos son las ayudas de las que gozan emprendedores, empadronados y familias.

En cuanto a los servicios, tiene centro de salud, instalaciones deportivas como pistas polideportivas y gimnasio, supermercados, bar, centro cultural y un entorno natural perfecto para quienes busquen una vida rodeados de naturaleza.