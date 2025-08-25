Abren una recogida de firmas en Change.org para que el PP expulse al concejal "franquista" de San Clemente

La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca (ARMH) ha pedido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que "expulse" al concejal de su partido en San Clemente, Justo Moncho Leal, tras la reciente difusión de un vídeo en el que aparecía con una bandera franquista.

La asociación ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar la dimisión del edil, después de que "Núñez lo haya respaldado y haya dejado en agua de borrajas el expediente que anunció".

"Justo Moncho Leal ha sido calificado como homófobo, misógino, racista y defensor de la dictadura de Franco no solo por el vídeo, sino por sus publicaciones en Facebook desde 2012", ha denunciado la ARMH.

Para esta, sus conductas se ajustan a lo que la ley describe como "motivo de ilegalización de un partido, ya que promueve, justifica o exculpa actos contra la vida o integridad de personas o la persecución de individuos por su ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual".

"Una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales", han añadido.

"Normalización de comportamientos"

Al respecto, han denunciado la "normalización" de este tipo de comportamientos y a quienes "separan a PP y Vox, como si el fascismo fuera exclusivo del último".

"Durante años era sabido que, aunque no todo el PP era fascista, la mayoría de los fascistas se encontraban en el PP. La no expulsión del edil hace pensar que este partido, en vez de sacudirse su pasado franquista, persiste en defender sus postulados", han expresado.