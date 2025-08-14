Cuenca recupera las verbenas del Vivero y los fuegos artificiales para San Julián: toda la programación

Las fiestas de San Julián, que se celebrarán en Cuenca entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre, recuperan este año dos de sus grandes clásicos: las verbenas del parque de Santa Ana, conocido como el Vivero, y los fuegos artificiales para cerrar el programa.

A estas novedades se suman un desfile de carrozas "más participativo que nunca", la apertura del nuevo recinto de conciertos de La Fuensanta y más de 150 puestos y atracciones en el recinto ferial.

Las verbenas se celebrarán los viernes y sábados de los fines de semana de feria en el Vivero, que se convierte así en uno de los cuatro escenarios principales, junto al parque San Julián, La Fuensanta y el recinto ferial.

Los fuegos artificiales, ausentes desde hace años, se lanzarán desde el entorno de La Casa del Agua y podrán verse desde distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha destacado este miércoles durante la presentación del programa que el desfile de carrozas será "el más participativo de la historia", con unas 22 asociaciones vecinales y tres comparsas de Carnaval.

Como en ediciones anteriores, habrá un tramo silencioso en el entorno del Puente de la Trinidad. También se han atendido peticiones vecinales, como aumentar las sillas en las actuaciones del parque de San Julián y programar actividades para adultos que complementen las infantiles.

Atracción de agua y montaña rusa

El recinto ferial contará con dos estrenos: una atracción de agua y una montaña rusa. También se repetirá el tramo sin ruido, de seis a ocho de la tarde, para personas con sensibilidad acústica.

La programación arrancará el 21 de agosto en el parque San Julián con el pregón de las hermanas Plaza, que han enviado un mensaje en vídeo, y la entrega de los Premios Ciudad de Cuenca.

El 22 de agosto se celebrará el desfile de carrozas, desde la Avenida San Ignacio de Loyola hasta el recinto ferial, donde el alcalde cortará la cinta.

La feria taurina y el concurso de saltos de La Hípica volverán a ser dos de las actividades estrella, junto a propuestas infantiles como títeres y el concurso de esculturas de arena.

Conciertos

Entre los eventos más esperados figura la llegada al Auditorio de Cuenca del musical El Fantasma de la Ópera, con seis funciones en las que Daniel Diges interpretará al protagonista. "Es un musical que nos ha costado bastante poder traer y estamos satisfechos de poder acoger esta gira", ha asegurado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez.

En el nuevo recinto de conciertos de La Fuensanta actuarán Amaral, el festival Poetas del Rock —con El Drogas, Canijo de Jerez, Los Estanques y Expolike— y el festival Indiespensables, con Viva Suecia, Dani Fernández, Sexy Zebras, Das Model y We Are Not DJs.

La música llegará también al parque San Julián, con la Banda de Música de Cuenca o el festival Folk Ciudad de Cuenca, y a la Carpa Joven, que reunirá a unos 120 artistas en 45 actuaciones, con protagonismo de grupos y DJs conquenses.

Zona gastronómica

La oferta se completa con una zona gastronómica en el recinto ferial, donde establecimientos como Vibra, Kadon y Esentia ofrecerán su versión street food. Más de 200 personas trabajarán en este espacio y en la Carpa Joven, según ha señalado el gerente de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López.

En el apartado deportivo, se incorporan por primera vez competiciones de rugby tag y pickleball, tal y como ha destacado la concejala de Deportes, Charo Rodríguez Patiño.

El broche final será el 1 de septiembre, con el Día del Niño y la Niña en el recinto ferial.