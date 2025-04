Tráfico impide a un pueblo de Cuenca realizar sus procesiones habituales por primera vez en 500 años: "Es lamentable"

A unos 25 kilómetros de Cuenca capital se encuentra un pequeño municipio de poco más de 200 habitantes llamado Villar de Domingo García cuyas procesiones de Semana Santa serán diferentes por primera vez en sus casi 500 años de historia. La Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca les ha obligado a cumplir una serie de requisitos al coincidir una parte de los recorridos con la travesía de la carretera N-320.

Unos condicionantes que para el propio alcalde de la localidad conquense, Javier Parrilla, son "disparatados, desmesurados y me ahorro más calificativos", declara en exclusiva a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM

Cabe precisar que la carretera N-320 atraviesa el pueblo de Villar de Domingo García de norte a sur y además "coincide con las principales calles del pueblo por donde tradicionalmente desfilan los actos religiosos y cualquier otro acto festivo de relevancia", explica el alcalde.

Procesión en la calle del Santo Cristo de Villar de Domingo García.

Fue la semana pasada cuando la Hermandad de la Vera Cruz y el ayuntamiento solicitaron a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca los premisos correspondientes para llevar a cabo las procesiones del Domingo de Ramos, Jueves Santos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. La polémica llega tras la respuesta de Tráfico que establece unos condicionantes para que los actos religiosos discurran por la calle del Santo Cristo que coincide con la citada vía de carácter nacional.

"Es lamentable, llevamos más de 25 años solicitando y obteniendo permiso para nuestras fiestas de Semana Santa y nunca se nos había exigido lo que en esta ocasión", denuncia el máximo regidor de la localidad conquense en sus redes sociales.

Señales, personal cualificado, etc.

Parrilla detalla cuáles son los condicionantes que les exige Tráfico, "este año nos imponen tenemos que informar de tres maneras a los vehículos de longitud superior a 6 metros, es decir, camiones y autobuses que pasen por la travesía: Poner señales del corte de tráfico en la unión de la N-320 con la A40, también el entronque de una carretera autonómica que está a un kilómetro del pueblo y otra señal a la altura del término municipal de Chillarón, en la cercanía a Cuenca capital".

"Luego hay otras cuantas más que, haciendo grandes esfuerzos, las cumplimos. Como que tenemos que tener personal cualificado y con experiencia en regulación de tráfico y demás. Nos recalcan que se tenían que cumplir todas y cada una de las condiciones, algo imposible de cumplir para nosotros", apunta el alcalde.

Villar de Domingo García cuenta con varias calles paralelas a la carretera que podrían ser una alternativa para el tráfico. "¿Quién circula un jueves santo o un viernes santo con transporte de mercancías? A la gente no le importa parar allí cinco o diez minutos o ir detrás de la procesión y ya está, no pasa nada", confiesa.

"Además de alcalde, soy cofrade y estas cosas te matan, es que te cortan las alas", lamenta Javier Parrilla a lo que añade "la lucha contra la despoblación en estos pequeños detalles también está, ¿sabes? Y es todo lo contrario".

Ante la impotencia y la frustración, la solución ha sido cambiar el recorrido de las cinco procesiones de Pascua para no atravesar la N-320, algo que no se veía en el municipio desde hace siglos.

"Tres, cuatro días al año usemos la carretera un pelín, no interferimos, no molestamos a nadie. Además, la iglesia está a pie de la carretera, para sacar las imágenes hay que cruzar la carretera. Es que hay que cruzar la carretera sí o sí, hasta en los entierros. Cuando sale el coche fúnebre tiene que salir y cruzar la carretera, no vamos a estar pidiendo permiso hasta el día de los entierros", concluye el alcalde de Villar de Domingo García.