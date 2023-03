IU recurre ante el Consejo Ministros para cerrar la línea Tarancón-Utiel: "Ha violado la ley"

Izquierda Unida ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Ministros de cerrar la línea de ferrocarril convencional Tarancón-Cuenca-Utiel, ya que considera que es nulo de pleno derecho porque no se ha seguido el procedimiento administrativo y ha violado la Ley del Sector Ferroviario.



La formación está esperando la respuesta del gabinete ministerial al recurso de reposición que presentó la pasada semana en el Consejo de Ministros, y en el caso de que no lo admita interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS), ha avanzado este jueves en Toledo el coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo.



Asimismo, ha explicado en que el recurso se fundamenta en el argumento jurídico de que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero es nulo de pleno derecho, porque no se siguió el procedimiento administrativo establecido y ha causado indefensión a las corporaciones locales de los municipios por los que discurre el trazado.

"Se ha violado la Ley del Sector Ferroviario"

IU entiende también que se ha violado la Ley del Sector Ferroviario, al no reunir al Consejo de Administración del gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif) para que tomara la decisión, por lo que no se ha respetado el procedimiento legal establecido.



Además, Izquierda Unida considera que se ha vulnerado el artículo 5 de la Ley del Sector Ferroviario, que fue modificada el pasado mes de diciembre, que determina que no se pueden cerrar líneas férreas, sino todo lo contrario, que hay que garantizar las infraestructuras y modernizar el tren convencional hasta que no se cumplan los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima.



"Se viola la ley, se violan los preceptos, pero sobre todo se incumple el objetivo de contener y revertir el cambio climático", para lo que el ferrocarril "es un elemento imprescindible", ha subrayado el coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha.



A preguntas de los periodistas, Crespo ha aclarado que se trata de una decisión orgánica colectiva del Consejo de Ministros, contra las que han estado en contra "desde el primer momento" los ministros y ministras del espacio de Unidas Podemos, al igual que el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Decisión política

Pero de los 25 ministros que integran el gabinete ministerial, 20 son del Partido Socialista, "de la misma cuerda que las administraciones que han promovido este cierre", ha aseverado Crespo, que ha acusado al Ayuntamiento de Cuenca, a la Diputación Provincial conquense y al Gobierno de Castilla-La Mancha, los tres gobernados por el PSOE, de "dar la puntilla" a la línea de ferrocarril convencional que unía Madrid con Valencia".



Estas tres administraciones "incentivan, motivan y provocan que el Ministerio de Transportes haya cerrado la línea", ha afirmado el coordinador de IU en Castilla-La Mancha. "No han sido convidados de piedra, es que han sido actores principales para pedir al Ministerio de Transportes que cerrara la línea", ha insistido Crespo, que ha aseverado: "No se hubiera cerrado si la Junta de Comunidades se hubiera opuesto", como ha ocurrido en otras autonomías en casos similares.

Deterioro premeditado

Crespo ha indicado que Izquierda Unida "lleva mucho tiempo luchando" por el ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, no solo para evitar su cierre sino por la modernización de esta línea, que según ha mantenido, ha sido abandonada hace 20 años de una forma intencionada, lo que ha provocado que los tiempos de desplazamiento sean mayores que en 1978.



Ha sufrido "un deterioro buscado y premeditado", porque no se han invertido las cantidades que estaban previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su mantenimiento, ha lamentado Crespo, de forma que al alargarse los tiempos de viaje y deteriorarse el servicio "cada vez ha habido menos pasajeros".



Al respecto, ha apuntado que en 2003 se contabilizaron 400.000 pasajeros en el trayecto entre Ontígola (Toledo) y Utiel (Valencia), mientras que en 2011 cuando ya estaba funcionando el AVE Madrid-Valencia la línea tenía un número de pasajeros cercano a los 300.000 y en los últimos tiempos la línea era utilizada por en torno a 80.000 personas.



Asimismo, ha recordado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que iban a invertir 24.000 millones de euros, a través de fondos europeos, en el ferrocarril convencional y en los servicios de cercanías y para electrificar la línea Madrid-Cuenca-Valencia y hacerla de doble vía, lo que permitiría que fuera totalmente útil del transporte de mercancías, se requeriría una inversión de 500 millones de euros.



Pero para acondicionarla con el fin de que puedan circular trenes a una velocidad de 150 o 160 kilómetros por hora sólo habría que invertir 150 millones de euros, ha añadido

