Situación límite en las imprentas de Cuenca por la falta de papel: "Tendremos que cerrar"

La escasez de papel y su encarecimiento han puesto en alerta a las imprentas de todo el país. También a las de Castilla-La Mancha, que están sufriendo desde hace meses serios problemas de abastecimiento para poder contar con materiales y que están llegando a una situación "límite" que no se vivía desde hace décadas.

Concretamente este martes, la Confederación de Empresarios de Cuenca ha denunciado las dificultades de las imprentas de la provincia para poder seguir adelante. Según ha explicado a través de un comunicado, "estos establecimientos tienen cada vez más dificultades para contar con material básico" y, además, "llevan muchos meses con un progresivo incremento de los precios, lo que complica su viabilidad".

CEOE CEPYME Cuenca ha indicado que este problema "viene de lejos", aunque ha reconocido que se ha acrecentado con la alta inflación y el conflicto de Ucrania, "lo que ha complicado todavía más el futuro de estos negocios".

Retrasos de hasta cuatro meses

Uno de los grandes afectados en la provincia es Francisco Martín, gerente de Gráficas Cuenca, que en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ha denunciado que "en menos de un año el papel ha subido un 30 % y hay un retraso en su entrega de tres y cuatro meses". "Los clientes nos hacen encargos, pero no tenemos papel para trabajar. Estamos utilizando lo poco que nos queda en el almacén".

Según cuenta Martín, la situación se ha vuelto "horrorosa" desde septiembre, pero nadie les explica cuál es el motivo. "No sabemos si es que no se fabrica, si no quieren venderlo o si las empresas grandes están acaparando todo. Cada proveedor nos cuenta una cosa", sostiene.

En el último año, las ventas han descendido alrededor de un 20 % en Gráficas Cuenca y algunos empleados todavía están en ERTE porque la situación es "insostenible". "Lo triste de todo esto es que tenemos trabajo, pero no podemos imprimirlo por la falta de material. Si la cosa sigue así, tendremos que cerrar una temporada", lamenta.

