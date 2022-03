La Justicia anula cuatro nuevas plazas en la Diputación de Cuenca y la modificación de otras dos

El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha hecho pública una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca, que declara la “nulidad parcial” de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Plantilla de Personal de la institución provincial para el año 2022.

Según ha informado el PP en nota de prensa, el auto se muestra contrario a que el equipo de gobierno “pueda crear cuatro nuevas plazas en la Diputación y a modificar otras dos ya existentes”, tal y como se aprobó en pleno el pasado mes de diciembre.

El diputado popular Daniel Pérez ha asegurado que la sentencia pone de manifiesto que no ha existido negociación con los representantes de los trabajadores y que tampoco se deja claro qué requisitos o méritos son necesarios para acceder a dichos puestos, por lo que es necesario “más transparencia”.

Las cuatro nuevas plazas son las de jefe de Servicio del Área de Emprendimiento; jefe de Servicio de Patrimonio; técnico Superior de Ingeniería y un técnico de Marketing y Redes Sociales, mientras que las modificaciones son las del de jefe de Servicio de Intervención y el de Cooperación y Contratación.

Encubierto

Asimismo, Pérez ha criticado que la fórmula de creación y modificación de las plazas es la de concurso específico, abierto a otras administraciones, lo que a su juicio es “una libre designación encubierta, crear un puesto y dárselo a alguien de forma poco transparente, ya que las bases favorecen a una persona en concreto”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Clara Plaza, ha lamentado que haya sido necesario llevar la RPT a los tribunales para solucionar la situación, pero ha considerado que “cuando no hay negociación, cuando no se sigue un procedimiento establecido y no hay transparencia, es el único recurso que nos queda como diputados y representantes públicos”.

Asimismo, ha recordado que las políticas del equipo de gobierno se están traduciendo en concentraciones y protestas de distintos grupos de trabajadores en los plenos y a la puerta del Palacio Provincial durante los últimos meses.

