El futuro parque científico y tecnológico de Cuenca echará a andar en 2022

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha avanzado que durante el primer trimestre de 2022 comenzarán las obras para mover tierras y urbanizar el que será el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Diputación de Cuenca, que se situará junto a la pedanía de Mohorte.

Así lo ha indicado el regidor de la capital durante una rueda de prensa, donde ha asegurado que estas obras lo que harán será construir las calles y delimitar las parcelas, un movimiento de tierras "que no quiere decir que sea para instalar ya empresas", sino que será para definir las calles y parcelas en el espacio.

"Aún se está cerrando la presencia de empresas en ese espacio", ha indicado el alcalde, quien ha asegurado que las empresas que surjan del proyecto UFIL liderado por el Ayuntamiento en colaboración con otras instituciones "encontrarán aquí un sitio para el emprendimiento y todo lo que tenga que ver con bioeconomía".

El alcalde ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los 17 proyectos que han surgido durante la segunda promoción de emprendedores del proyecto UFIL, propuestas "muy interesantes y con proyección de futuro", ha destacado Dolz.

Y es que este jueves ha sido el acto central del UFIL Demo Day que acoge durante todo el día el Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se ha celebrado en el Paraninfo. Mientras, esta tarde tendrá lugar un networking en el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones con el objeto de que los emprendedores comiencen a forjar redes profesionales de contactos.

El primer edil ha destacado la importancia de esta "presentación en sociedad" de los proyectos, poniendo en valor que "UFIL incluye formación, pero también acompañamiento para que esas ideas sean proyectos viables".

En esa línea, ha dicho que el Ayuntamiento concederá próximamente tres premios de 3.000 euros cada uno a los mejores proyectos, además de que Fundación Globalcaja Cuenca conferirá un reconocimiento especial al Mejor Proyecto Empresarial, el cual tendrá acceso a un programa personalizado de monitorización y acompañamiento.

La formación a inicios de 2022

Este acto supone la culminación de la segunda promoción de UFIL, mientras que recientemente se ha cerrado el periodo de captación de participantes para la tercera hornada, de modo que el siguiente paso es seleccionar a los alumnos que iniciarán su formación a primeros de 2022.

Además del primer edil, en el acto han participado el vicerrector del Campus de Cuenca de la UCLM, César Sánchez Meléndez, y la coordinadora de UFIL por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, Carmen Avilés, y han estado presentes la concejala responsable de UFIL, Nelia Valverde; el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez; y la diputada provincial del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular, Emprendimiento, Proyectos Europeos y Reto Demográfico, Elena Carrasco; así como los socios y colaboradores del programa UFIL.

El alcalde Darío Dolz ha incidido en que el Ayuntamiento "está utilizando UFIL para buscar nuevos emprendedores y que se generen empresas en la ciudad de Cuenca o en su entorno con una motivación común que es la bioeconomía forestal".

En este punto ha anunciado que el Consistorio conquense ya no tiene 53.000 hectáreas, sino 55.000 hectáreas arboladas titularidad municipal porque se han generado nuevos montes públicos en algunas pedanías que antes no estaban tipificados como tal. "Ya no tenemos 23 sino 25 montes de utilidad pública y somos el mayor propietario forestal a nivel europeo", ha destacado.

Nuevos mecanismos de retención

Por su parte, el vicerrector César Sánchez Meléndez ha apuntado que "UFIL nuevamente vuelve a ser sorprendente por la cantidad de modelos, variedad y propuestas sobre el aprovechamiento forestal" que hoy se han presentado".

En su intervención ha anunciado nuevos mecanismos de retención por parte de la universidad porque "los participantes de UFIL se incorporan al proyecto Ideas Emprende de la UCLM, que va a tener también su sitio físico en el propio Instituto y permitirá a los participantes de esta segunda promoción seguir participando de las posibilidades del Laboratorio con un proceso de tutorización e incubación durante el año 2022".

En cuanto a la responsable de la UPM, Carmen Avilés, ha incidido en que todos los proyectos "tienen que ver con el bosque de Cuenca, no solamente con el activo endógeno que es la madera de pino, sino también con todos los servicios ecosistémicos que genera".

Proyectos presentados

'Bio Lime Block (BLB) System' es un novedoso sistema constructivo en seco basado en bloques prefabricados con un material innovador a través de un montaje rápido, sencillo y económico.

'Dula' es un proyecto que pretende lograr residuos vegetales cero con el fin de establecer modelos de producción circulares en el sector agrario.

Mientras, 'DeCardenete' apuesta por la dinamización del mundo rural apostando por la ganadería semiextensiva, el aprovechamiento agroforestal de plantas aromáticas y la transformación en productos artesanos de calidad.

De su lado, 'Sembria' conecta productores y consumidores a través de cadenas de valor como la potenciación del arraigo territorial y el fomento del consumo local y consciente.

'Vestal' busca poner en valor el patrimonio etnográfico en riesgo de desaparición al servicio de la población como cimiento para el turismo cultural y la repoblación rural.

'Coopera Redes' es un espacio de coworking con servicios que faciliten el día a día de las empresas alrededor de unos valores de sostenibilidad y colaboración grupal.

'Shambala Restaurante 4.0' pretende enfocar la idea de comida y bosque comestible desde la producción de alimentos y otras materias primas, combinando cocina tradicional y alta cocina.

'Dendron' es una consultora forestal cuyo objetivo es facilitar a las empresas la gestión de sus montes con el objeto de lograr la mayor rentabilidad posible con la conservación de los ecosistemas.

'Huellas y Raíces' es una iniciativa de ecoturismo poniendo en valor el patrimonio natural y cultural a través de los antiguos oficios, la degustación de productos locales o el aprendizaje con artesanos.

'Cuenca5sentidos' es una asesoría turística vía web para poner en valor los recursos turísticos de Cuenca y su provincia desde un punto de vista sostenible.

'Green Mirrow Vision' es una agencia de eventos con identidad y valores sostenibles que nace con el propósito de promocionar a empresas, pymes, negocios y proyectos innovadores que aporten valor a la economía local.

' Nido Glamping' es un alojamiento singular dentro del bosque que invita a ser parte de la cultura regenerativa más allá de la sostenibilidad.

'SaludArte' es un espacio en el que promover la cultura y la agricultura sostenible a través de la producción y comercialización de alimentos saludables, agroecológicos y agroforestales, y productos artesanales.

'Modus Habitare' plantea un modelo de viviendas desarrolladas de forma sostenible mediante el uso de la madera buscando un equilibrio entre la propia actividad humana y el respeto medioambiental.

'SanAm' es un espacio en el que personas y animales crezcan y aprendan en un entorno natural seguro, promoviendo una educación en valores.

'Acorn Revel' produce leche vegetal a partir de la bellota, proponiendo además un sistema retornable reduciendo el residuo plástico a cero.

'Cervezas Sabia' es una bebida artesana a partir de frutos rojos y plantas aromáticas, ofreciendo aromas y sabores únicos.

