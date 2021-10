Desaparece de los Presupuestos la partida para el ATC de Villar de Cañas

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 no contempla ninguna partida para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que se planteaba construir en Villar de Cañas (Cuenca), del que ha desaparecido la partida de Enresa que se destinaba anualmente a este proyecto.

En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha informado este jueves que la partida de Enresa ya no aparece en el proyecto de los PGE para 2022, como lo hacía en los Presupuestos Generales del Estado de años anteriores, aunque en los correspondientes a la anualidad de 2021 ya no tenía fondos.

"Esa partida que aparecía en presupuestos anteriores es historia", ha recalcado Tierraseca, que ha hecho hincapié en que desaparece de las cuentas estatales esta infraestructura, en la que se iban a concentrar los residuos radiactivos de toda España.

En este sentido, ha explicado que en el proyecto de presupuestos para 2022 aparece una partida de 3,8 millones de euros para mejorar el almacén temporal individualizado de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, ya que según Tierraseca "se ha apostado por que cada una de las centrales nucleares gestione sus propios residuos".

Tierraseca ha aseverado que "no está en la agenda del Gobierno retomar el ATC", y a preguntas de los periodistas sobre la continuidad del proyecto, ha señalado que al no figurar en los presupuestos del Estado no está contemplado retomarlo en los próximos ejercicios.

