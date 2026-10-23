Todos los nombres de las listas del PP de Ciudad Real al Congreso y al Senado para el 29-N: Fúnez y Valero, a la cabeza

El presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado las candidaturas de la provincia al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del 29-N.

Las listas han sido aprobadas por el Comité Electoral Provincial y ahora deberán ser ratificadas el próximo lunes por el Comité Electoral Nacional.

Valverde ha destacado que las candidaturas mantienen una parte importante de los integrantes de las listas que concurrieron a las elecciones generales de 2023 y están formadas "por personas con experiencia política y de gestión pública".

La candidatura al Congreso estará encabezada por Carmen Fúnez, a quien Valverde ha definido como una persona de la "estrechísima confianza" del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El segundo puesto lo ocupa Enrique Belda Pérez-Pedrero; seguido de la alcaldesa de Argamasilla de Alba y vicepresidenta segunda de la Diputación provincial, Sonia González; el alcalde de Puertollano y vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel Ruiz, y la alcaldesa de Almadén, Raquel María Jurado.

Con respecto a la lista de 2023, salen Carmen Quintanilla, que iba como tercera; y José Luis Montalvo, que iba como cuarto. Sonia González concurrió como quinta.

Senado

En cuanto al Senado, la propuesta sitúa en primer lugar a Raúl Valero, exalcalde de Montiel. Rosa Romero será segunda en la lista; mientras que el tercer puesto corresponderá al alcalde de Membrilla, Leopoldo Sierra, que también ha sido senador en la última legislatura.

Con respecto a la lista de 2023, se da la circunstancia de que son los mismos nombres pero en distinta posición, ya que en dichos comicios el orden fue: Romero, Sierra, Valero.

Sobre la posibilidad de que el PP concurra en coalición con Vox en el Senado, ha señalado que la dirección provincial "no ha trasladado a la formación en Ciudad Real ningún acuerdo para presentar candidaturas conjuntas".

Además, ha apuntado que las posibles negociaciones nacionales podrían afectar a otras fórmulas de colaboración, pero no considera que vayan a modificar las listas.

"La decisión definitiva corresponde al Comité Electoral Nacional, que se reunirá el próximo lunes. Hasta entonces podrían producirse cambios, aunque confío en que la propuesta de Ciudad Real sea ratificada", ha sentenciado.