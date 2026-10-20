Despacho de la calle Cristo de Valdepeñas. Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de la Bonoloto de este lunes da un alegrón de más de 55.200 euros a un acertante de Valdepeñas

El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado un premio de segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario, en Valdepeñas (Ciudad Real), dotado con un total de 55.274,95 euros.

Según Loterías y Apuestas del Estado, el billete ha sido validado en un despacho ubicado en la calle Cristo de Valdepeñas.

Asimismo, se han sellado otros dos boletos de segunda categoría en Zaragoza y O Grove (Pontevedra).

La combinación ganadora ha sido 15 - 42 - 32 - 46 - 09 - 36, el complementario 20 y el reintegro 1.

El sorteo, no ha dejado boletos acertantes de primera categoría.

Por ello, el próximo sorteo, que tendrá lugar en la noche de este martes, tendrá un bote de 2,8 millones de euros.