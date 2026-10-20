La alcaldesa de Almadén arremete contra la Junta por dejar a su pueblo al margen del proyecto de la mina de Abenójar

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha arremetido contra el Ejecutivo regional por excluir al municipio, muy vinculado al sector de la minería, del proyecto de la mina 'El Moto', un yacimiento de wolframio que cuenta con la declaración de Proyecto Estratégico por la Unión Europea.

Desde el Ayuntamiento ciudadrealeño denuncian en nota de prensa que el Gobierno de Castilla-La Mancha, "lejos de ayudar a las zonas despobladas apoyando su desarrollo ligado a sus recursos endógenos, se basa únicamente en consideraciones sectarias en función de los colores políticos que gobiernan cada municipio".

Así lo lamenta la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, sorprendida por el hecho de que la explotación minera de Abenójar no haya supuesto, hasta la fecha, que el Gobierno autonómico presido por Emiliano García-Page "haya pensado en el potencial de su localidad en todas las cuestiones relacionadas con la minería".

"Se ve que para este Gobierno autonómico los más de 2.000 años de historia de la minería en Almadén no son mérito suficiente para que se considere a la localidad minera como referente en estas cuestiones", lamenta.

Es más, Jurado asegura que Almadén se siente "ninguneada" cuando el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, tras su anuncio de que se está avanzando en la posibilidad de instalar el centro de formación vinculado a la explotación minera de wolframio de Abenójar en la localidad de Argamasilla de Calatrava.

"Almadén comprendería que, si hablásemos de formación en viticultura, se pensase en Valdepeñas, o si hablásemos de cultivo del azafrán, se pensase en Consuegra, pero que se hable de minería en Castilla-La Mancha, y máxime relacionado con una mina que se encuentra a 50 kilómetros de Almadén, y no se piense en su municipio es poco menos que insultar a su historia y tradición minera", afirma la regidora.

Escuela de Minas

"Pero es que también se ignora que en Almadén se encuentra la Escuela de Minas más antigua de España, que en 2027 conmemorará su 250 aniversario, y ni siquiera esto, que debería ser motivo de orgullo para toda Castilla-La Mancha, parece ser razón suficiente para que el actual Gobierno autonómico no olvide sistemáticamente a este municipio" continúa la alcaldesa, que considera que esta propuesta de Caballero "tampoco encaja muy bien con el hecho de que su propio Gobierno esté tramitando, junto con el Ayuntamiento, la construcción de una nueva residencia juvenil precisamente para dar respuesta al alojamiento de estudiantes tanto de la Escuela de Ingeniería de Almadén, como de estudiantes de ciclos formativos".

Para la regidora almadenense, esto no es más que una nueva muestra de que a este Ejecutivo "se le llena la boca hablando de despoblación, pero que, una vez más, olvida ofrecer proyectos a un municipio que ha sufrido mucho la pérdida de población tras el cese de la actividad minera y que, a pesar de tener una declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, también es olvidada en campañas promocionales de turismo de Castilla-La Mancha o relegada a un papel muy secundario".