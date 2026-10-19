Carmen Fúnez será la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso en Ciudad Real de cara al 29-N

El Partido Popular ha confirmado este lunes que el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo repetirá como cabezas de lista al Congreso en sus respectivas provincias para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De esta forma, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, encabezará la lista de Ciudad Real.

Así ha informado el partido en un comunicado en el que también ha confirmado que el secretario general del PP, Miguel Tellado, será el candidato al Congreso por la provincia de A Coruña y la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, encabezará las papeletas en León.

Según el anuncio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, encabezará la lista al Senado por Ávila, mientras que la vicesecretaria de Regeneración Institucional y exsecretaria general, Cuca Gamarra, será el número uno del PP al Congreso por La Rioja.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, será el cabeza de lista al Congreso por Málaga y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, será el número uno al Congreso por Sevilla.

El único cambio será el de la posición de Alicia García, ya que en las generales de 2023 fue número dos al Senado por Ávila.

Alberto Núñez Feijóo está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales. Además de los anunciados este lunes, el PP ya ha desvelado que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, será cabeza de lista por Barcelona al Congreso; Jon Echeverría encabezará la lista por Guipúzcoa; Iñaki Oyarzabal por Álava; y Ángela Pumariega por Asturias.

Además, este domingo se confirmó que Roger Melero será número uno por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona.

Carmen Fúnez, apuesta de Feijóo

La ciudadrealeña Carmen Fúnez es una de las apuestas personales de Feijóo. Mientras que en 2023 comenzó a desempeñar la función de vicesecretaria de Organización, tras la renovación de la Ejecutiva que llevó a cabo el líder del partido en 2025, se convirtió en responsable de Sanidad y Política Social.

El nuevo organigrama del PP dejó a Fúnez como la única representante de Castilla-La Mancha.

Nacida en Almodóvar del Campo en 1975, Fúnez tiene una larga carrera política que inició en 1998 en Ciudad Real y le llevó a ser la presidenta nacional de Nuevas Generaciones entre 2011 y 2006.

Diputada regional en Castilla-La Mancha y senadora en tres legislaturas, ha sido secretaria general y presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, además de formar parte de los consejos de Administración de Adif y Alta Velocidad entre 2016 y 2018.

Además, en el año 2020, se incorporó a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.