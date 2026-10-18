Encuentran a Nicolás, el niño de dos años desaparecido en Ciudad Real: "Se encontraba fuera del país con su madre"

Nicolás B.B, el niño de dos años que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 14 de octubre en Ciudad Real, ha sido localizado en perfecto estado de salud.

Fuentes de la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL afirman que el menor "se encontraba fuera del país con su madre" y por tanto, descartan la desaparición.

El diario local La Besana apunta que detrás de lo sucedido podría esconderse un conflicto entre los progenitores del menor, ya que el padre fue quien interpuso la denuncia al Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), según señalan.

El mismo medio asegura que el CNDES retirará de todos sus canales de comunicación el aviso de desaparición de Nicolás tras verificar que se encuentra fuera de peligro.