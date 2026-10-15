Estos son los candidatos del PSOE en Castilla-La Mancha al Congreso y al Senado para las elecciones del 29-N

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encabezarán las listas del PSOE de Toledo y Ciudad Real al Congreso, respectivamente, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Luis Carlos Sahuquillo será el número uno por Cuenca, Emilio Sáez por Albacete y Rafael Esteban por Guadalajara.

Fuentes del propio partido han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que "es tradición en el PSOE que los ministros sean cabezas de lista en sus respectivas circunscripciones".

Los comités provinciales del partido han configurado y hecho públicas las listas del partido al Congreso y al Senado. Ahora serán remitidas a Ferraz, cuyo Comité de Listas tiene capacidad para modificarlas antes de ser aprobadas de manera definitiva en el Comité Federal que se celebrará el próximo sábado.

Toledo

La ministra Milagros Tolón será la número uno de la lista del PSOE al Congreso. La lista la completan Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina Cebas Gregorio, Alberto Hernández Garrobo, Irene Carmena Díaz y Fran Cuadrado Arellano.

Como suplentes figuran Ana Paula Bermúdez Díaz, Francisco Javier Pasamontes Orgaz y Gema Calderón Roizo.

Tolón y Gutiérrez son los únicos que repiten en la lista, aunque cambian los puestos con respecto a la de 2023. En esa ocasión, se desencadenó un agrio enfrentamiento entre el PSOE regional y nacional, ya que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos estaba compuesta por Sergio Gutiérrez como número uno de la candidatura y Esther Padilla, actual portavoz del Ejecutivo de Page, en el segundo puesto.

Sin embargo, desde Ferraz impusieron la entrada de Milagros Tolón, más próxima al aparato nacional que al regional. El resultado fue un choque que se saldó con el acuerdo de introducir a la actual ministra en el segundo puesto.

En cuanto a la lista del Senado, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, repetirá como número uno. También repetirá María Luisa Rodríguez García, por lo que la principal novedad está en el número tres, que será Nacho Hernández Rodríguez.

Elena Sonseca Majano, Javier Payo Béjar, Álvaro Martín Gutiérrez, Rosa Moreno Suela, María Serrate Mayoral y Fernando Díaz Martín- Escudero serán los suplentes.

Ciudad Real

En Ciudad Real, la exalcaldesa de Puertollano y ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, volverá a ser cabeza de lista al Congreso por la provincia. La principal novedad es la del alcalde de Manzanares y hasta ahora senador, Julián Nieva, como número dos, mientras que se mantiene a Cristina López Zamora en la tercera posición.

El cuarto puesto volverá a ser para Santiago Martín Campos, histórico alcalde de Anchuras y candidato independiente. Y cierra la candidatura la concejala del PSOE en Ciudad Real María Montes Sánchez.

En la actual legislatura Ciudad Real cuenta con tres diputados en el Congreso: Isabel Rodríguez, Cristina López y Gonzalo Redondo. Este último es la principal ausencia tras la sustitución por Nieva.

Los suplentes serán Alonso Sánchez Arriaga, Bárbara Lucía Sánchez-Hermosilla Murillo y Honorio Cañizares Nielfa.

La lista para el Senado estará encabezada por la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, que recientemente ha anunciado que no volverá a ser candidata en el municipio tras 12 años al frente.

El segundo puesto será para el alcalde de Carrizosa, Pedro Antonio Palomo, y el tercero para la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros.

Los suplentes serán Rafael Rivas Rincón, Manuela Escudero Almazares, Josefa Navas Camarero, Antonio Piedrabuena Muñoz, Abel Gonzalo Prado y Almudena Moya Sánchez.

Cuenca

En Cuenca, el secretario provincial del PSOE y actual diputado nacional, Luis Carlos Sahuquillo, repetirá como cabeza de lista para el Congreso. Irá acompañado por Yolanda Rozalén y el alcalde de Torrubia del Campo, Pedro Romeral.

Como suplentes estarán Teresa Rus, Jesús Valía, alcalde de Mariana, y Teresa Valenzuela.

Por su parte, el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, encabezará por primera vez la lista al Senado. Como número dos irá Montserrat Poyatos, alcaldesa de Cañete, mientras que Emilio José Osma, concejal de El Provencio, será el número tres.

Los suplentes serán Irene Mejías, Lidia Izquierdo, Vicente Alarcón, Joaquín Cuadrado, Raquel Cuesta, y Esther Blanco.

Albacete

En Albacete, el exalcalde de la capital, Emilio Sáez, volverá a ser el número uno al Congreso. Completan la lista la alcaldesa de Alpera, Isabel Belén Iniesta, el almanseño Javier Navarro y la concejala de Hellín, Luci Carreres.

En cuanto a la lista al Senado, repetirá como número uno Amparo Torres. Completarán la candidatura el exdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y la villarrobledense Rosario Herrera.

Guadalajara

Por último, el Comité Provincial del PSOE de Guadalajara ha aprobado por aclamación sus listas encabezadas por el actual alcalde de Marchamalo y senador durante la anterior legislatura, Rafael Esteban, como cabeza de lista al Congreso y la alcaldesa de Sigüenza y diputada regional, María Jesús Merino, como número uno al Senado.

La papeleta para el Congreso también cuenta como número dos a María Mercedes Gómez Mena -anterior subdelegada de Gobierno de España en Guadalajara- y a Marco Antonio Campo Sanchis -actual alcalde de Cifuentes y diputado provincial-.

Mientras , en la candidatura al Senado, se incluye a Miguel Óscar Aparicio -actual regidor de Azuqueca de Henares- y a Margarita Morera Andréu -regidora de La Yunta y diputada parlamentaria provincial-.