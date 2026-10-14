El PSOE de Puertollano propone a Isabel Rodríguez como candidata a encabezar la lista al Congreso por Ciudad Real

La agrupación local del PSOE de Puertollano (Ciudad Real) ha propuesto a la exalcaldesa y actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como candidata a las listas al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Ciudad Real de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

En un comunicado, los socialistas de Puertollano han informado de que la militancia se reunió este martes en asamblea para decidir los nombres de la candidatura al Congreso y al Senado y se respaldaron la propuesta de Rodríguez al Congreso "con una amplísima mayoría".

"Los socialistas encaran esta cita electoral fundamental para nuestro país, en el que deben primar las cuestiones sociales de la mayoría social frente al ruido y el odio", han certificado.

Esta propuesta junto al resto de las tomadas por las diferentes direcciones locales, han sido enviadas al Comité provincial, quien en la reunión de este miércoles tiene que decidir la composición de la candidatura.

Proceso

Los nombres que se aprueben en este encuentro no tienen por qué ser los definitivos, dado que una vez que sean remitidos a Ferraz, tiene que obtener el respaldo del Comité de Listas, órgano que tiene capacidad para modificarlas antes de ser aprobadas de manera definitiva en el Comité Federal de este sábado.

Isabel Rodríguez ya fue la encargada de encabezar la lista socialista en las elecciones generales de 2023. Sin embargo, su posterior renuncia al escaño al entrar en el Ejecutivo motivó la entrada de Cristina López Zamora.

El que no repetirá es el otro diputado del PSOE que ha representado a la circunscripción de Ciudad Real en la última legislatura, Gonzalo Redondo, quien ha confirmado que no formará parte de la candidatura para centrarse en su municipio, Alcázar de San Juan.