La Diputación de Ciudad Real aprueba 15 millones de euros en ayudas extraordinarias para los ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Ciudad ha anunciado este martes la aprobación de dos nuevas convocatorias extraordinarias de ayudas a los ayuntamientos por un importe conjunto de 15 millones de euros.

Cinco millones se dispondrán para financiar gastos corrientes y otros diez millones para ejecutar obras municipales. Con esta actuación, los recursos destinados a los municipios superarán los 100 millones de euros en 2026.

Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno los ha adelantado la portavoz del gobierno provincial, Rocío Zarco, quien ha destacado que estas convocatorias completan la planificación económica prevista para este ejercicio y refuerzan la capacidad de los ayuntamientos para mantener servicios públicos, afrontar sus gastos de funcionamiento y acometer nuevas inversiones.

Los planes se distribuirán mediante criterios objetivos por tramos de población, con especial atención a la ruralidad. De esta forma, los municipios más pequeños recibirán proporcionalmente más recursos para hacer frente a sus necesidades.

En este sentido, el Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios contará con cinco millones de euros para financiar gastos corrientes, una partida que se suma a los diez millones de euros del plan ordinario, hasta alcanzar los 15 millones destinados a este concepto durante el año.

En materia de reparto, la portavoz ha señalado que Villar del Pozo, el municipio menos poblado de Ciudad Real (48 habitantes), recibirá 11.500 euros, lo que supone que cada vecino recibirá 239 euros.

En Ciudad Real capital (76.087 vecinos) se destinarán 450.000 euros, lo que equivale a 5,9 euros por habitante.

Asimismo, la portavoz ha comparado los 15 millones de euros previstos este año con los 5,1 millones destinados a gasto corriente durante el anterior mandato.

La segunda convocatoria aprobada corresponde al Plan Extraordinario de Obras Municipales, dotado con diez millones de euros para financiar inversiones en infraestructuras y servicios públicos locales.

Esta nueva partida, sumada a los dos planes de obras aprobados anteriormente, eleva a 45 millones de euros la inversión provincial destinada a obras municipales en 2026.

Zarco ha enmarcado estas ayudas en la política provincial de apoyo a las entidades locales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, generar oportunidades de desarrollo y combatir la despoblación, especialmente en los municipios más pequeños.

La portavoz ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno de seguir poniendo recursos a disposición de los ayuntamientos para favorecer las inversiones y garantizar servicios públicos de calidad en el conjunto de la provincia.