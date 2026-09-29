El alcalde de Puertollano asegura que está "tranquilo y sereno" ante la citación judicial por presunto acoso laboral

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado este martes que está "totalmente tranquilo y sereno" ante su citación para declarar el 25 de noviembre en las diligencias previas abiertas tras la denuncia de una funcionaria municipal por un presunto caso de acoso laboral.

Ruiz ha mostrado "sorpresa", ya que conocieron este lunes la citación por los medios, antes de recibir la notificación.

"Evidentemente alguien tiene mucho interés en que se haga un debate político y público de esta citación", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que el procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas y ha reconocido que desconoce el contenido completo de la denuncia, más allá de lo publicado.

Por ello, ha confirmado que se personará en el juzgado para conocerla y aportar la documentación correspondiente. "Cuando nos llamen iremos, declararemos y contestaremos a todo lo que nos pregunten, pero con total tranquilidad y serenidad", ha afirmado.

Además, ha defendido que los servicios jurídicos y la Justicia deben trabajar "con total independencia" y ha rechazado entrar "en un juicio político sobre el procedimiento".

"Cuando haya una sentencia judicial, si es que llega a haberla y el juez decide lo que decida, entonces será el momento de hablar y de tomar decisiones", ha afirmado al ser preguntado sobre la repercusión de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

El regidor ha rechazado de pleno las acusaciones de acoso laboral y ha vinculado su comportamiento con la funcionaria al nivel de exigencia que aplica a toda la plantilla municipal.

"Una cosa es la palabra o el término acoso y otra es exigencia, rigor a la hora de ser profesionales cada uno en su trabajo. Son términos distintos. Por mi parte no ha habido acoso laboral a ningún trabajador de esta casa, se puede demostrar y así lo haremos cuando nos llame a declarar el juez", ha asegurado.

Al respecto, ha asegurado que será "igual de exigente" con el resto de empleados públicos, "que al final son funcionarios que pagamos todos los ciudadanos y que se deben un respeto a los ciudadanos y sobre todo a la defensa de los intereses municipales".

El PSOE pide su "dimisión"

Por su parte, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha preguntado al presidente regional del PP, Paco Núñez, si "va a pedir explicaciones y a exigir la dimisión del alcalde o va a callar por temor a que Génova convoque finalmente el Congreso del partido y le muevan del sillón".

Además, ha cuestionado "si Núñez ha llamado ya a Miguel Ángel Ruiz o le ha pedido explicaciones, porque de lo contrario el PP no está dejando claro si le parece bien este presunto caso de acoso laboral".

"También si le parecen bien las expresiones machistas y vejatorias de otros alcaldes de su partido, la apología del franquismo que han hecho algunos de sus concejales o que, por ejemplo, un concejal de Villarrobledo convocara una oposición y se presentara él mismo", ha indicado.

Por ello, ha apuntado a la "cobardía política de Núñez, que esconde una doble moral, porque los 'populares' no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno".

Apoyo de Núñez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que siempre ha mantenido "por costumbre y de manera coherente" no pronunciarse sobre procedimientos judiciales en curso.

Sin embargo, ha trasladado su confianza y apoyo para que "sea nuevamente candidato a la Alcaldía".

"Va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura", ha afirmado.

Y ha contrapuesto el procedimiento judicial en curso con la anulación en los tribunales de la que fuese jefa de Gabinete de Tita García Élez durante su periodo al frente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Cristina Hernando.

"Eso no es un procedimiento en curso, sino una sentencia que condena al Gobierno de Page por colocar de manera ilegal a la jefa de gabinete de la anterior consejera de Fomento. Tendrá algo que explicar el PSOE y el Ejecutivo autonómico", ha finalizado.