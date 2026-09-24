El alcalde de Puertollano pedirá explicaciones a un concejal por el supuesto uso de la piscina municipal como garaje

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha anunciado que pedirá explicaciones al concejal de Obras, Mantenimiento y Deportes, Javier Trujillo, después de la polémica por el supuesto aparcamiento de su vehículo particular en las instalaciones de la piscina municipal María Luisa Cabañero, en pleno centro.

Así lo ha expresado durante el turno de ruegos y preguntas del pleno municipal, ante las cuestiones de los grupos de la oposición -PSOE, Vox e IU- sobre el asunto.

"No existe ninguna autorización municipal para aparcar de forma particular en ninguna instalación del Ayuntamiento. Desconozco si ha dejado ahí su vehículo puntualmente para realizar gestiones o visitas de trabajo al complejo. Se le pedirá la oportuna explicación", ha indicado.

El regidor ha reiterado que no ha autorizado a ningún concejal ni empleado público a utilizar una dependencia municipal como "aparcamiento privado".

Y ha matizado que sería "una cuestión distinta" si el estacionamiento puntual se ha dado por motivos de representación o inspección de obras.

"Responsabilidades"

Por su parte, el PSOE ha exigido responsabilidades al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz, ya que su concejal "estaría utilizando la instalación municipal como garaje particular con el fin de evitar el pago de la zona azul o el alquiler de una plaza de aparcamiento en la zona céntrica de la ciudad".

"Es un abuso inaceptable y una prueba irrefutable de abuso de poder por parte de un responsable público que percibe una retribución bruta anual de 36.773 euros procedentes del dinero público", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de IU, Jesús Manchón, ha afirmado que "no iba a pedir su dimisión por ello", pero ha defendido que el pleno es el lugar adecuado para que se ofrezcan explicaciones.

Por último, el portavoz de Vox, Félix Canal, se ha sumado a la petición y ha coincidido en que lo más oportuno es dar al concejal la oportunidad de explicarse antes de realizar valoraciones sobre lo sucedido.