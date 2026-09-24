Adif cede a Almagro una parcela de 870 m2 por "un precio simbólico" para crear una nueva estación de autobuses

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha acordado el arrendamiento al Ayuntamiento de Almagro de una parcela de 870 metros cuadrados junto a la estación de tren para la construcción de una nueva terminal de autobuses.

La actuación la desarrollará y la costeará el Consistorio, para ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio de transporte público.

Además, contribuirá a promover la intermodalidad, al "concentrar en un mismo ámbito los servicios de ferrocarril y autobuses".

Precio simbólico

Según ha informado Adif, el arrendamiento de los terrenos al Ayuntamiento se llevará a cabo "por un precio simbólico".

La colaboración se enmarca en las iniciativas promovidas por Adif con otras administraciones públicas para "poner en valor espacios sin uso ferroviario en beneficio del interés público".

"Adif impulsa este tipo de contratos de arrendamiento a precios ventajosos siempre que el objeto de estos sea destinarlos a actuaciones sociales, culturales, asistenciales, turísticas, educativas o comunitarias", han asegurado.