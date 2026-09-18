La periodista de El Español María Peral y el columnista Javier Ruiz, entre los premiados por Legado Quijote

La II edición de los Reconocimientos Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote ya tiene fecha y galardonados. El próximo 22 de septiembre ocho nombres relevantes del mundo de la comunicación y representantes de la sociedad castellanomanchega se darán cita para recibir, en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de la Universidad de Castilla-La Mancha, un reconocimiento por entender la comunicación de la misma manera: con rigor, responsabilidad y compromiso.

La Universidad de Castilla-La Mancha, María Peral, Javier Ruiz Martínez, Rosalinda Tejera Lizano, César Lumbreras Luengo, Pedro Barato, Jaime Quevedo y Mariano Cieza serán quienes reciban unas distinciones que nacieron en 2025 vinculadas al programa Legado Quijote.

Así lo ha avanzado este viernes la directora de los reconocimientos y periodista criptanense, María Manjavacas, quien ha admitido que la selección de los premiados "ha sido difícil" por la diversidad y la calidad de las trayectorias valoradas.

Mientras repasaba uno a uno el perfil de los distinguidos, Manjavacas ha encontrado un elemento compartido entre todos ellos: "Muchos años de profesión y una manera responsable de ejercer la comunicación".

La periodista ciudadrealeña, adjunta al director de El Español y responsable de su información judicial, María Peral, será quien represente el periodismo de ámbito nacional. La directora ha resaltado el rigor y la solvencia con los que ha construido su dilatada trayectoria como referente del periodismo de tribunales.

El periodismo de proximidad, el que en palabras de Manjavacas es "el que probablemente afecta y hasta interesa más al ciudadano", también será reconocido. En este campo se distinguen los nombres de Javier Ruiz Martínez, columnista de El Español, profesional de la radio y director regional de Onda Cero, y Rosalinda Tejera Lizano, directora de El Semanal de La Mancha.

Coincidiendo con sus cuatro décadas de trayectoria, la Universidad de Castilla-La Mancha también ha sido reconocida por su contribución a la vertebración de la región, a la regeneración y retención del talento y a la consolidación de una enseñanza universitaria de calidad vinculada al territorio. En esta línea, la periodista y directora ha destacado la oportunidad que ha supuesto para generaciones de castellanomanchegos poder formarse sin tener que abandonar su tierra.

César Lumbreras Luengo, director y presentador desde 1984 de Agropopular en la Cadena COPE y, según la directora, "una de las voces más reconocidas y apreciadas del mundo rural español", será uno de los grandes referentes en el ámbito de la especialización periodística de este año

Siguiendo la línea del mundo rural, destaca el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato. En su caso, los reconocimientos valoran su capacidad para comunicar "desde el otro lado", trasladando ante la sociedad y las instituciones españolas y europeas los problemas y reivindicaciones de agricultoras y ganaderos, contribuyendo a hacer visible la realidad del campo.

El área de la cultura estará representada por Jaime Quevedo, editor, periodista, promotor cultural y fundador de Ediciones Soubriet, cuya labor editorial ha contribuido a preservar la memoria cultural y literaria de la tierra.

Manjavacas ha reivindicado la fotografía como periodismo "en mayúsculas". Así, Mariano Cieza, uno de los fotógrafos de prensa de referencia de la provincia de Ciudad Real, será el nombre que resuene en el ámbito de la fotografía. Para la directora, la trayectoria de Cieza forma parte de la memoria gráfica de la provincia.

Prescriptores de la tierra

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha situado uno de los principales valores de la iniciativa en reconocer trayectorias relevantes y sumar voces capaces de proyectar la provincia: "Es bueno que reconozcamos a comunicadores y que los convirtamos en prescriptores de nuestra tierra".

Valverde ha indicado que los distinguidos son referentes de diferentes ámbitos de la comunicación y representan valores como "la honestidad, la responsabilidad y el rigor", cualidades que, a su juicio, adquieren una especial relevancia en el actual contexto informativo. De ahí que haya defendido la necesidad de reconocer públicamente una comunicación "seria" que relate la realidad con "certeza y veracidad".

En este sentido, ha relacionado los reconocimientos con la ambición global de Legado Quijote, concebido para unir cultura, territorio, patrimonio, gastronomía, comunicación e identidad en torno a una referencia universal estrechamente ligada a Ciudad Real.

Así, ha considerado que la provincia dispone de un legado que todavía puede proyectarse con mayor intensidad y ha apelado a la responsabilidad colectiva de ponerlo en valor.

El presidente provincial ha explicado que la suma de iniciativas permitirá mostrar de una forma "más certera" lo que ofrece Ciudad Real, aumentar su conocimiento exterior y hacer de la provincia un territorio cada vez "más admirado, visitado y atractivo".

En este sentido, ha expresado su confianza en el recorrido futuro de unos reconocimientos que afrontan su segunda convocatoria: "Este no es sino un paso más hacia su consolidación" y ha deseado que estos premios se conviertan en "un gran referente a nivel nacional".

Identidad por bandera

La vicepresidenta primera y responsable del Área de Impulso Sociocultural y Turístico, María Jesús Pelayo, ha enmarcado estos reconocimientos dentro de una estrategia que comenzó el año pasado con la idea de que "el Quijote no podía ser solo una referencia cultural", sino una herramienta para conocer mejor la historia, reforzar el vínculo con el territorio, proyectar Ciudad Real y generar identidad y orgullo de pertenencia.

Para Pelayo, esta segunda edición distingue a personas que encarnan valores cervantinos como "honestidad, valentía, esfuerzo, dignidad y defensa del bien común" y ha destacado que el objetivo no consiste únicamente en organizar una gala o entregar unas distinciones, sino en "crear vínculos y construir una red de embajadores, una red de prescriptores de toda nuestra provincia".

En este sentido, ha añadido que el espíritu del Quijote actúa como puente "entre generaciones, territorios, entre cultura y periodismo, entre tradición y modernidad", y ha recordado que el trabajo iniciado en 2025 pretende reforzar dentro de la propia provincia el conocimiento, la identidad y el sentimiento de pertenencia para, a partir de esa base, proyectar Ciudad Real hacia el exterior.