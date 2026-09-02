Ciudad Real adelanta el primer autobús de la línea 2 para adaptarlo a los nuevos horarios de los trenes a Madrid

El Ayuntamiento de Ciudad Real adelantará a partir del próximo lunes el horario de la línea 2 del servicio de autobuses para adaptarlo a la modificación de horarios anunciada por Renfe.

El objetivo es facilitar el desplazamiento de los usuarios que utilizan a primera hora de la mañana el tren hasta Madrid.

Este servicio ferroviario sale a las 6.20 horas de la mañana, por lo que el adelanto del autobús permitirá llegar con la suficiente antelación hasta la estación a los usuarios que necesiten desplazarse.

"Desde el próximo lunes se va a adelantar el horario de la línea 2 del autobús urbano de Ciudad Real para dar respuesta a las nuevas necesidades generadas por el cambio de horarios ferroviarios", ha expresado el concejal de Movilidad, Miguel Hervás.

Asimismo, ha asegurado que la medida pretende "ayudar a todas esas personas que se desplazan hacia Madrid por las mañanas en el AVE, para que puedan hacerlo utilizando el transporte urbano".