El PP cierra el 80 % de sus candidaturas en la provincia de Ciudad Real: Valdepeñas y Alcázar de San Juan, en duda

El PP de Ciudad Real ya tiene definido al candidato que encabezará sus listas en el 80 % de los municipios de la provincia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Su presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que los nombres que todavía faltan se conocerán "pronto".

Valverde ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en Ciudad Real, recogidas por la agencia Efe, en la que ha explicado que la preparación de las candidaturas es una de las principales líneas de trabajo del partido en esta legislatura.

El objetivo de los populares es presentar candidatura en los 102 municipios de la provincia y en las tres entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Por el momento, el partido está centrado en decidir quién encabezará cada candidatura. La composición del resto de las listas llegará después y, en buena medida, quedará en manos de cada candidato.

Valverde ha explicado que "muchos" de los actuales alcaldes del PP repetirán como candidatos, aunque también habrá cambios.

Confirmaciones y dudas

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, ha recordado que el actual alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ya ha sido designado por Génova para optar a la reelección.

Además, ha asegurado que los alcaldes de Puertollano y Tomelloso, Miguel Ángel Ruiz y Javier Navarro, respectivamente, tienen prácticamente garantizada su continuidad como candidatos, salvo que se produzca alguna circunstancia excepcional.

La situación es diferente en Valdepeñas y Alcázar de San Juan, donde todavía no existe una decisión sobre quién encabezará las listas populares.

En Valdepeñas gobierna el socialista Jesús Martín, quien ya ha confirmado oficialmente que no optará a la reelección después de 24 años al frente del Ayuntamiento. El PP tiene como portavoz municipal a Cándida Tercero.

En Alcázar de San Juan, la alcaldesa es la socialista Rosa Melchor. El portavoz del PP es José Antonio Navarro, que ya fue candidato de los populares a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023.

Un proceso negociado con las juntas locales

El presidente provincial del PP ha insistido en que la elección de candidatos no se realiza de manera jerárquica. El proceso parte de una negociación entre las juntas locales y la dirección provincial.

En los municipios de menos de 20.000 habitantes, la responsabilidad de presentar a los candidatos corresponde al PP provincial. En los de mayor población, la decisión depende de la dirección regional, mientras que en Ciudad Real capital corresponde a la dirección nacional.

La decisión definitiva corresponde al Comité Electoral Provincial, que debe aprobar las candidaturas. Según Valverde, este órgano "casi siempre" respalda las propuestas realizadas por las estructuras locales.

El PP lleva trabajando en la configuración de las listas durante toda la legislatura, aunque ha intensificado el proceso desde antes del verano. El objetivo, según Valverde, es seleccionar "a los mejores candidatos posibles".

Valverde no repetirá en Bolaños

En Bolaños de Calatrava, municipio del que es alcalde, Valverde ha recordado que ya anunció que no será candidato en 2027.

El presidente provincial del PP ha señalado al actual presidente local del partido y primer teniente de alcalde, Santiago Gómez, como la persona que tiene "muchas posibilidades" de encabezar la candidatura.

Valverde, no obstante, continuará vinculado a la política municipal. Ha avanzado que acompañará a Gómez en la lista electoral con el objetivo de seguir formando parte de la corporación de la Diputación Provincial si el PP mantiene el Gobierno provincial tras las elecciones.

El dirigente popular también se ha mostrado confiado en que los resultados del PP de Ciudad Real en los comicios municipales de 2027 sean "incluso mejores" que los obtenidos en 2023.