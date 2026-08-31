Valverde expone la apuesta de la Diputación de Ciudad Real por la caza ante las organizaciones más importantes de Europa

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto de manifiesto ante representantes de las principales organizaciones cinegéticas de España, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia el "firme compromiso" de la Institución provincial con la defensa y promoción de la caza.

Es una actividad que ha definido como "consustancial a la identidad de la provincia" y que constituye, además, una "importante fuente de oportunidades económicas y sociales", así como una herramienta "fundamental" para la conservación del medio natural.

Valverde se ha pronunciado en estos términos durante la jornada de trabajo Big Five Face, organizada por la Real Federación Española de Caza con la colaboración de Asiccaza, Venari y la Diputación de Ciudad Real, que se celebra este lunes y martes en la sede del Centro Internacional de Gastronomía Cinegética, ubicado en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso de Almagro, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El encuentro ha reunido a representantes de los cinco países con mayor peso dentro del ámbito cinegético europeo -España, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia-, en el marco de Face, la Federación Europea para la Caza y la Conservación, organización que representa los intereses de alrededor de siete millones de cazadores pertenecientes a 37 países.

La celebración de esta importante cita internacional en Venari permitirá mostrar a los responsables de las principales organizaciones de cazadores de Europa el modelo de gestión de la caza en España, en una provincia muy relevante como territorio cinegético.

Valverde, que ha asistido junto a la vicepresidenta quinta, Patricia Saldaña, ha incidido en que para comprender la realidad de la actividad cinegética y legislar sobre ella es imprescindible "descender al territorio" y conocer la importancia que adquiere en cada zona. En este sentido, ha recordado que Ciudad Real es "uno de los territorios cinegéticos más importantes de Europa".

Ha valorado especialmente que el Big Five Face se celebre en Venari, porque permite que responsables cinegéticos europeos conozcan directamente un proyecto pionero impulsado por la Diputación de Ciudad Real y Asiccaza.

Ha explicado que el Centro Internacional de Gastronomía Cinegética constituye una iniciativa con la que se pretende contribuir a la defensa de la caza desde una perspectiva diferente y complementaria, que es la gastronomía y la promoción del consumo de carne de caza.

Producto vinculado al territorio

Valverde ha defendido, igualmente, las cualidades de la carne de caza, un producto natural estrechamente vinculado al territorio y ha destacado la colaboración que mantiene la Diputación con Asiccaza para incrementar su conocimiento y consumo en España y aprovechar el potencial económico que representa para las zonas rurales de la provincia.

Ha hecho especial hincapié en la dimensión medioambiental de la actividad cinegética y ha señalado que, además de generar riqueza y empleo, contribuye al mantenimiento de los ecosistemas y resulta imprescindible para controlar la sobreabundancia de determinadas especies.

Por otro lado, se ha referido a la emergencia cinegética provocada por la sobreabundancia de conejos y a los importantes daños que está ocasionando en explotaciones agrícolas de la provincia. Valverde ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha dispuesto 500.000 euros para colaborar con los municipios afectados y las sociedades de cazadores en las actuaciones encaminadas a hacer frente a esta situación.

A su juicio, esta problemática evidencia de manera clara el papel que pueden desempeñar los cazadores en la resolución de problemas que afectan al equilibrio ambiental y a sectores económicos esenciales como la agricultura.

"Un gran proyecto"

Valverde ha trasladado a los representantes europeos las diferentes líneas con las que la Diputación materializa su compromiso con el sector. Junto a Venari ha citado el proyecto del Museo de la Caza y la Naturaleza (Mucana), que la Institución provincial está impulsando con la aspiración de convertirlo en un referente internacional.

Ha expresado su deseo de que el museo pueda convertirse en una realidad en el horizonte de 2027-2028 y ha remarcado que forma parte de una estrategia más amplia para reconocer el peso social, económico, cultural y medioambiental de la actividad cinegética en Ciudad Real.

También ha recordado el respaldo de la Diputación a la solicitud para que la rehala y la montería sean reconocidas como Bien de Interés Cultural, otra iniciativa que, según ha indicado, acredita con hechos la posición que mantiene el actual Equipo de Gobierno Provincial.

Respaldo político e institucional

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, ha agradecido expresamente a la Diputación de Ciudad Real su colaboración y la posibilidad de celebrar este encuentro en las instalaciones de Venari.

Escandell ha destacado la importancia de reunir en Almagro a representantes con un elevado peso social dentro del mundo cinegético europeo y ha subrayado el valor que tiene para el sector contar con respaldo político e institucional.

El presidente de Asiccaza y de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha centrado buena parte de su intervención en los desafíos que, a su juicio, plantea para el sector determinada normativa europea y ha reclamado mayor unidad y capacidad reivindicativa de las organizaciones de cazadores ante las instituciones comunitarias.

Gallardo ha pedido a Face y a las organizaciones de los principales países representados en Almagro que trabajen conjuntamente en defensa de la caza y de los usos tradicionales del medio rural.