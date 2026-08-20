La Diputación de Ciudad Real pone 500.000 euros para frenar la plaga de conejos que daña los cultivos

Reunión en la Diputación de Ciudad Real para actuar contra la plaga de conejos. Diputación de Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real pone medio millón de euros sobre la mesa para combatir la sobrepoblación de conejos que está provocando daños en los cultivos de una treintena de municipios de la provincia.

La institución provincial ha habilitado una partida de 500.000 euros para colaborar con los ayuntamientos y los sectores afectados por una situación incluida en la declaración de emergencia cinegética de Castilla-La Mancha.

El dinero ya está reservado, pero todavía no tiene destinatarios definitivos. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha reunido este jueves a representantes de los municipios, agricultores y sociedades de cazadores para decidir cuál es la fórmula más eficaz para canalizar las ayudas.

La institución provincial parte de una preasignación de los 500.000 euros en función de las hectáreas de cada municipio, aunque este criterio servirá únicamente como punto de partida. La convocatoria definitiva tendrá que determinar quién recibe las ayudas y qué actuaciones podrán financiarse.

Valverde ha admitido que la Diputación no tiene competencias ni en materia cinegética ni agrícola, pero sí puede "planificar, ayudar y colaborar" poniendo recursos a disposición de los municipios y de los sectores afectados.

Valverde, en el centro, durante una de sus intervenciones. Diputación de Ciudad Real

"Es innegable este daño y es innegable también la emergencia cinegética declarada por la propia Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Soluciones a medida

El problema no tiene la misma dimensión ni las mismas posibilidades de respuesta en todos los municipios afectados. Y esa es precisamente una de las cuestiones que la Diputación quiere tener en cuenta antes de lanzar la convocatoria.

En algunas localidades, las sociedades de cazadores pueden asumir directamente las actuaciones de control de las poblaciones de conejo. En otras, sin embargo, no existen estas entidades y tendría que ser el propio Ayuntamiento quien se encargase de ponerlas en marcha.

Por eso, la Diputación estudia distintas posibilidades: una convocatoria dirigida directamente a los ayuntamientos, otra para sociedades y asociaciones de cazadores o una fórmula mixta.

"Las circunstancias son diferentes en cada localidad", ha explicado Valverde durante la reunión con los sectores afectados.

La institución provincial también quiere tener en cuenta los mecanismos de compensación que ya funcionan en algunos cotos para indemnizar a los agricultores por los daños provocados por los conejos. En otros casos no existe ningún sistema de este tipo.

La intención es, por tanto, cerrar una fórmula que permita que el dinero llegue allí donde el problema es mayor y que las actuaciones respondan a la realidad de cada municipio.

Los agricultores se movilizarán

La decisión de la Diputación llega en plena escalada de tensión entre las organizaciones agrarias y la Administración autonómica por los daños provocados por la sobrepoblación de conejos.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha anunciado este mismo jueves que los agricultores se movilizarán ante la "inasumible situación del campo".

"No nos vamos a callar. La gente está desesperada y ha perdido mucho dinero con las previsiones, con lo de los conejos, con los incendios, con los precios o con las importaciones de choque", ha asegurado antes de la reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo Regional en la que la organización abordará la convocatoria de movilizaciones.

Y ha elevado todavía más el tono al referirse específicamente al problema de los conejos. Fresneda ha anunciado que "posiblemente este mismo jueves" Asaja llevará a los tribunales ordinarios a la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible por su gestión de la sobrepoblación.