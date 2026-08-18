De Malú al primer concierto a caballo de España: todo sobre la Feria y Fiestas 2026 de Alcázar de San Juan

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha presentado esta mañana la programación oficial de la Feria y Fiestas 2026 que incluye un sinfín de actos englobados en la Feria de Día y en la Feria de Noche.

El concejal de Festejos, Javier Castellanos, ha sido el encargado de desgranar la batería de eventos diseñados para el disfrute de vecinos y visitantes. La programación arrancará el sábado 29 de agosto con el espectáculo de preferia 'Sinergia', encabezado por José Mora a lomos de sus caballos en el primer concierto a caballo de España.

El domingo 30 de agosto, el atrio de Santa María acogerá el acto formal de presentación, conducido por el periodista Marcos Galván. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 3 de septiembre tras la tradicional diana anunciadora.

El concejal de Festejos, Javier Castellanos. Ayuntamiento

Este año, la lectura del pregón correrá a cargo de cuatro mujeres de la comisión organizadora del VIII Centenario de la Parroquia de Santa María la Mayor —Carolina Vela, Conchi Carpio, Antonia Cortés y María Isabel Morán—, mientras que el cartel anunciador ha sido elaborado por el ilustrador alcazareño Luis Ibáñez.

La jornada inaugural completará su recorrido, como es tradición, con la imposición del pañuelo a Don Quijote y Sancho Panza, que en esta ocasión correrá a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia por su 20º aniversario, concluyendo con un espectáculo pirotécnico que lanzará 303,19 kilos de material explosivo.

Tríptico de la Feria de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento

La Feria de Día abrigará un año más el grueso de la programación ferial diurna, protagonizada por las tradicionales demostraciones gastronómicas. Para los más pequeños, el 4 de septiembre se celebrará la Fiesta del Agua en la piscina municipal para menores de 14 años, mientras que el Parque Alces acogerá una fiesta especial para los mayores.

El resto de jornadas infantiles continuarán en el Parque Alces. Las demostraciones gastronómicas de mediodía se ubicarán en el entorno de la Plaza de España y la calle Doctor Bonardel. Como obsequio, las cuadrillas participantes recibirán una azumbre de barro tradicional; una suerte de jarrón que tradicionalmente servía como medida para líquidos equivalente a 2 litros.

Tríptico de la Feria de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento

La animación matinal continuará incluyendo los concurridos bailes del vermú de la Plaza de España y una novedad ecuestre el 6 de septiembre, organizada por Hípica El Gamonal, cuyo pasacalles recorrerá las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la plaza de Santa Quiteria.

Feria de noche y conciertos

En el plano musical, la Plaza Joven contará con un cartel de conciertos que reunirá propuestas del más alto nivel en el panorama nacional, con Malú (3 de septiembre), Mägo de Oz (4 de septiembre), JC Reyes (5 de septiembre) y Víctor Manuel (6 de septiembre), complementado con sesiones de DJs.

Por su parte, la Piscina Municipal acogerá las actuaciones de Dubbi Kids para el Día del Niño (4 de septiembre), el Coro Rociero 'Aires del Rocío' (5 de septiembre) y orquestas populares, mientras que la Plaza de España volverá a ofrecer veladas temáticas como la Noche del Flamenco, de la Peña Flamenca Alcazareña (4 de septiembre), y las dos propuestas tradicionales de Coros y Danzas: la Noche de Folklore Castellano-Manchego (5 de septiembre) y la Noche de Música Popular (6 de septiembre).

Propuesta polivalente

Tal y como ha explicado Castellanos, además de la habitual programación, la ciudad de Alcázar de San Juan se caracteriza por dar cabida a todo tipo de actividades y disciplinas, y no iba a ser menos en la celebración de su Feria y Fiestas 2026.

Así, propuestas como el Encuentro de Arte Urbano 'Manchadores 26', que reunirá el 5 de septiembre a más de 40 grafiteros en un muro de 200 metros en la Avenida de los Vinos, o el Festejo Taurino que tendrá lugar el 6 de septiembre en la Plaza de Toros de nuestra ciudad, con el cartel protagonizado por Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Tomás Rufo, se suman e integran en la programación festiva de la ciudad.

Asimismo, la propuesta deportiva vuelve a ser un eje fundamental en la vida de los alcazareños y alcazareñas incluso en periodo festivo, con torneos y trofeos de prácticamente todas las disciplinas deportivas, que este año 2026 incluyen hockey, fútbol masculino y femenino, ajedrez, tenis de mesa, pádel, petanca, fútbol sala, golf, baloncesto y carrera de galgos.

Por su parte, los actos religiosos en honor a la patrona, la Virgen del Rosario, incluirán los certámenes escolares de dibujo y literatura que cumplen su vigesimocuarta edición "Así vemos a la Virgen" y "Te pedimos y queremos María", así como la tradicional función y la procesión del martes 8 de septiembre.

Una Feria segura

En materia de seguridad y asistencia social, el concejal ha explicado que Cruz Roja instalará un año más el puesto de reparto de pulseras identificativas para menores en el Recinto Ferial, de manera que ante cualquier incidencia la organización sepa con quién contactar, mientras que el Punto Violeta se ubicará en la zona final del Recinto Ferial, en la rotonda de la Avenida Pablo Iglesias.